'CHP kurultayında delege sola açık olduğunu gösterdi, değişim istiyor'

CHP’nin 34. olağan kurultayında partiyi yerel seçimlere taşıyacak 60 kişilik Parti Meclisi (PM) seçilirken Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ile eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar listeyi deldi.

CHP’nin Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılan kurultayında 434 kişi Parti Meclisi (PM) 128 kişi ise Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için yarıştı. 1282 delegenin 1230’u oy kullandı. Oyların 1081’i geçerli sayılırken 149’u geçersiz oldu. Kılıçdaroğlu, 98 kişilik anahtar listeyi örgütün 60 kişiye indirmesini istedi ancak buna karşın salonda, “Genel başkanın anahtarın anahtarı” diye 52 kişilik bir sarı liste daha dağıtıldı. Bunun üzerine bazı partililer de Kılıçdaroğlu’nun “98 kişilik liste dışında anahtar listem yok” açıklamasını çoğaltarak salonda dağıttı, Kılıçdaroğlu da delegelerin telefonlarına aynı içerikte mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almayan Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve Fikri Sağlar PM’ye girdi. Bazı il başkanlarının hazırladığı ve “Kılıçdaroğlu’nun listesi” olduğu öne sürülen sarı listede yer almayan Ercan Karakaş ve Durdu Özbolat seçildi.



En yüksek oy Keskin’in



Kurultay salonunda sonuçlar açıklanırken 902 oy alan Haluk Koç’un en yüksek oy aldığı bildirildi. Adnan Keskin ise “oylarının eksik yazıldığını” belirterek düzeltme istedi. Keskin, “Bir sandıkta tutanağa göre 41 oy almışım, 4 olarak geçmiş” derken Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı düzeltme yaptı. Böylece Keskin 913 oyla üçüncülükten liste başına yükseldi. Bazı sandıkların yeniden sayımında sonra Keskin’in oyu 826’ya indi. MYK’de Faik Öztrak, Faruk Loğoğlu, Sencer Ayata, Sezgin Tanrukulu’nun yerlerini koruması bekleniyor. Nihad Matkap’ın genel sekreterliğe kaydırılması, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına ise Adnan Keskin’in atanması bekleniyor. Gürsel Tekin’in de yeniden MYK’de görevlendirilebileceği ifade ediliyor. İtirazlar üzerine bazı sandıklar yeniden sayıldı. Divan Başkanı Altan Öymen seçimlerin iptal olduğuna ilişkin haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın, sonuçları ilan ederken kendilerini telefonla arayarak, bilgisayarda toplama yaparken bir hata oluştuğunu bildirdiğini aktaran Öymen, hatanın düzeltilmesine ilişkin kararı kendilerine ulaştırdıklarını anlattı.



Baykal’ın izi yok, Sav’dan tek kişi



• 10 MYK üyesi yeniden seçildi. Nihad Matkap, Erdoğan Toprak, Gökhan Günaydın, Yakup Akkaya, Sezgin Tanrıkulu, Osman Faruk Loğoğlu, Birgün Ayman Güler, Faik Öztrak, Sencer Ayata, Perihan Sarı, Emrehan Halıcı, Bihlun Tamaylıgil yeniden PM üyesi oldu. Genel başkan yardımcıları Toprak ve Matkap’a tepki göstererek MYK üyeliğinde istifa eden Gürsel Tekin de yeniden seçilen isimler arasında yer aldı.

• MYK üyelerinden Atilla Emek Yüksek Disiplin Kurulu’na kaydırılırken Mehmet Zeki Gündüz ve Ayten Kayalıoğlu liste dışı kaldı.

• Kılıçdaroğlu’nun daha önceki MYK’lerinde görev alan Engin Altay, Gülsün Bilgehan, Volkan Canalioğlu, Hurşit Güneş, Sena Kaleli yeniden seçildi.

• PM’de 135 kişilik TBMM grubundan 31 milletvekili yer buldu.

• Listede yüzde 33 kadın kotasına uygun olarak 19 kadın seçildi. Kadın kotasının bir eksik olması ve gençlik kotasının da uygulanması durumunda listenin en alt sıralarındaki Çetin Soysal ile Dursun Bulut’un listeden düşebileceği kaydedildi. Kadın kotasının bir eksik olması nedeniyle Benan Baykal ve gençlik kotasındaki bir eksik nedeniyle Umut Akdoğan’ın listeye girmesi bekleniyor.

• Listede eski Genel Başkan Deniz Baykal’a yakın hiçbir isim yer almadı. Plaftorm listesinden aday gösterilen Nur Serter seçilemedi. Eski Genel Sekreter Önder Sav’a yakın Tekin Bingöl de listeye girdi. Sav’ın destek verdiği ulusalcı kesimden Dilek Akagün Yılmaz ve Ali Rıza Öztürk seçilemedi.

• Merkez sağ kökenli Aytun Çıray ile milletvekili Bülent Kuşoğlu da PM’ye giren isimler arasında yer aldı.

• PM listesinde, bir eski genel başkan ile 3 genel başkan adayı bulunması dikkat çekti. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yönetime girerken daha önce genel başkanlık yarışına girmiş Haluk Koç, Umut Oran ve Hurşit Güneş de PM’ye seçildi.

• 98 kişilik anahtar listede yer alan eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan seçilemedi.

• Kulislerde dün Erdoğan Toprak’ın listeden düştüğü söylentileri yaygınlaştı. Yeniden sayım sonucunda Toprak 37. sıradan listeye girerken Gürsel Tekin 29. sıradan listede yer buldu.



Delege yol haritası çizdi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olmamalarına karşın listeyi delerek Parti Meclisi’ne girmeyi başaran eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ile Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Cihaner, seçim sonucunun “Önceki dönemin muhasebesi anlamında, delegenin bakışı, onayı, eleştirisi, bir de partinin nereye yönelmesi gerektiği önünde bir yol haritasının çizilmesi” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlar ise parti tabanının kararının çok önemli olduğunu vurgularken “Tabanımızın sola açık olduğunu, gerçekten değişim ve parti içi demokrasi istediğini gördük” değerlendirmesini yaptı.

İlhan Cihaner, şu görüşleri dile getirdi:

“Partinin 2., 3. adamı olarak adlandırılanlarla, partiye yeni kayıt olmuş 30 yaşındaki gençler de aynı listede yarıştı, bu çok önemli. Kurultayı sadece kademelerin belirlendiği bir süreç olarak görmüyorum. Önceki dönemin muhasebesi anlamında, delegenin bakışı, onayı, eleştirisi, bir de partinin nereye yönelmesi gerektiği yönünde bir yol haritasının çizilmesidir asıl önemli tarafı. Kuşkusuz Sayın Genel Başkan bu tabloyu değerlendirecek, yorumlayacak.”

MYK’ye ilişkin sorumuz üzerine ise Cihaner, “Genel Başkan’ın siyasi yaklaşımına dikkat edenler, önyargılarla hareket etmediğini birçok kez test etmişlerdir. Tabloyu en dikkatle yorumlayacak olan Genel Başkan’dır. Artık CHP’nin iç süreçlerini tamamlayıp, tüm enerjisini ülke sorunlarına yoğunlaştıracağı bir süreç olarak yorumluyorum. En önemli yönü bu” yorumunu yaptı.

Parti tabanının kararının çok önemli olduğunu vurgulayan Sağlar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Parti tabanımızın sola açık olduğunu ve gerçekten değişim ve parti içi demokrasi istediğini gördük. Tabanımız Türkiye’nin ne kadar tehlikeli bir noktada olduğunu fark ediyor, deneyimli siyasetçilerin de gençlik ve enerjinin yanında yer almasını arzu ediyor. Delegasyon son derece bilinçli hareket etti. İlhan Cihaner, Ercan Karakaş gibi toplumda karşılığı olan, insanlara dokunabilecek, güven verecek, ezilmiş dışlanmış insanları sahiplenebilecek kişileri de seçti. İlk defa anahtar, maymuncuk listelerle blok liste anlayışından uzaklaşıldı. 98 kişiyi anlıyorum ama maymuncuk listelerin Kemal Bey’in iradesiyle ilgili olmadığına inanıyorum. Bundan böyle anahtarlar değil, Genel Başkan’ın söylediği gibi kanatlar yarışmalı. Genel Başkan bir sonraki kurultayda ‘Delegasyon 60 kişiyi seçsin’ dediği zaman tam demokrasi olacak. Kim çıkarsa genel başkanlar çalışacaktır. O zaman CHP tam sosyal demokrat parti olacak. İşte ‘değişim’ bu, parti içi demokrasi de bu. CHP doğru yolda.”

Sağlar, “MYK’de görev bekliyor musunuz” sorusuna da, “Genel başkan nerede görev verirse orada dururum. Delegasyon bize ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Bu beklentinin karşılığı olacaktır herhalde” yanıtı verdi.



YENİ PM



PM üyeliklerine seçilenler ve yapılan düzeltmeden sonra aldıkları oylar şöyle:

PM: Adnan Keskin (826), Haluk Koç (807), Umut Oran (786), Şafak Pavey (762), Murat Karayalçın (738), Faik Öztrak (700), Ayşe Gülsün Bilgehan (686), Veli Ağbaba (686), Levent Gök (682), Engin Altay (663), Gökhan Günaydın (663), Bihlun Tamaylıgil (654), İhsan Özkes (637), Mehmet Volkan Canalioğlu (623), Perihan Sarı (616), Osman Faruk Loğoğlu (608), Candan Yüceer (591), Fikri Sağlar (572), Durdu Özbolat (562), Hurşit Güneş (561), İlhan Cihaner (535), Alaattin Yüksel (533), Sena Kaleli (528), Zühal Samlı (528), Nihad Matkap (524), Faruk Demir (522), Bülent Tezcan (503), Sezgin Tanrıkulu (488), Gürsel Tekin (472), Mehmet Emrehan Halıcı (462), Saniye Nazik Işık (461), Bülent Kuşoğlu (459), Ercan Karakaş (459), Hüseyin Yaşar (452), Halit Toraman (444), Gülseren Onanç (439), Erdoğan Toprak (428), Ekrem Kerem Oktay (427), Onursal Adıgüzel (427), Ayşe İnci Beşpınar (426), Meryem Gül Çiftçi (425), Yakup Akkaya (420), Tekin Bingöl (403), Aytun Çıray (401), Berrin Gürçay Delikçi (398), Gökçe Pişkin (397), Emel Yıldırım (390), Hüseyin Saygılı (389), İbrahim Yener (381), Seynur Yıldırım (380), Çetin Soysal (376), Dursun Bulut (365).

Bilim Kültür ve Yönetim Platformu kontenjanından PM’ye girenler: Metin Feyzioğlu (941), Oğuz Oyan (914), Hülya Güven (874), Sencer Ayata (864), Gaye Usluer (813), Burhan Şenatalar (752), Birgül Ayman Güler (750), Seyhan Erdoğdu (734).

Yüksek Disiplin Kurulu: İhsan Kalkavan (658), Şenal Saruhan (612), Tülay Ateş (541), Atila Emek (536), Süheyla Sumru Karaer (530), Mustafa Moroğlu (524), Saniye Barut (484), Sezgin Kaya (465), Soner Karakuş (459), Refik Eryılmaz (453), Zuhal Sirkecioğlu Dönmez (421), Selahattin Balta (398), Turan Aydoğan (376), Münin Akgül (362), Mustafa Ülkü Caner (342).



Sav’ın en yakınındaki Bingöl 403 oy alarak PM’ye seçildi



CHP’nin ilk kez kavgasız gürültüsüz, karakol ya da savcılığa düşmeden bir kurultay yaptığı görüldü. Demek ki istenirse olabiliyormuş denildi. Son derece düzenli ve medeni bir atmosferde kurultay yaparak herkesi şaşırtan CHP’liler, seçim sonuçları nedeniyle yine seçim kuruluna yolunu düşürdü. Geçen kurultayda kadın kotası yüzünden savcılığa giden CHP’liler bu kez de yine hem gençlik ve kadın kotası hem de sonuçların yanlış toplanması nedeniyle seçim kuruluna başvurdu. Dün akşam saatlerine kadar sonuçlar henüz netlik kazanmamıştı.

Gerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerekse yine Kılıçdaroğlu adına il başkanlarının çıkardığı anahtar listenin delineceği biliniyordu. Kimlerin listeyi delebileceği de aşağı yukarı tahmin ediliyordu. Ancak kimlerin listeden düşeceği konusunda toto oynanıyordu. Fazla sürprizli bir sonuç çıkmadı. İlhan Cihaner, Fikri Sağlar, Ercan Karakaş’ın listeyi delmesi sürpriz olarak görülmüyordu. Nitekim öyle oldu. Bu üç isim yüksek oy olarak listeyi deldi. Asıl sürpriz Önder Sav’ın en yakınındaki isim olan Tekin Bingöl’ün anahtarın anahtarı olan “sarı liste”yi delerek PM’ye seçilmesiydi. Kılıçdaroğlu’nun 98 kişilik listesinde yer verdiği Tekin Bingöl, il başkanlarının hazırladığı anahtarın anahtarı sayılan sarı listede yer almamasına karşın 403 oy alarak PM’ye seçildi. İlhan Cihaner’in delegelerden teveccüh göreceği bilinmesine karşın listeye alınmamasını anlamak güç. Milletvekili adaylığı sırasında da böyle olmuştu. Ancak gerek kamuoyunun tepkisi gerek Sevil Kılıçdaroğlu’nun sitemi, gerekse başta Adnan Keskin olmak üzere Denizli örgütünün ısrarlı talepleri sonucu kerhen ikinci sıraya yerleştirilmişti. Şimdi de parti meclisi için aynı durum gerçekleşti. Yine örgütün bu konudaki tepkisi Cihaner’i PM’ye taşıdı.



'Çakma' liste yeterli olmadı



Listeyi delen diğer isim Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat oldu. Özbolat, Kılıçdaroğlu’nun 98 kişilik anahtar listesinde yer aldı. Ancak aslında Kılıçdaroğlu’nun olan ama dışarıya il başkanlarının listesi olarak yansıtılan sarı listede ismi olmamasına karşın seçilmeyi başardı. Son gün sarı listenin aynısını bastırıp Lamia Yıldız Tokman’ın adını silip yerine kendi adını yazarak “çakma anahtar liste” yapan Çetin Soysal’ın bu hamlesi yeterli olmadı. İlk sonuçlara göre listeyi deldiği açıklanan Soysal’ın son sayımda kadın ve gençlik kotası hesabı nedeniyle listeden düşebileceği ihtimal dahilinde. Durdu Özbolat da 562 oy alarak birçok MYK üyesinden daha çok tercih edilen isim oldu. Listeyi delebileceği tahmin edilen İstanbul milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi seçilecek oya ulaşamadı. Çelebi sendikacı iken solda her kesimin saygı ve sevgi duyduğu bir isimdi. Belli ki politika ona yaramamış. Koca DİSK başkanının o listeyi delmesi gerekiyordu. Bu durumda Çelebi’nin İstanbul’da birlikte politika yaptığı arkadaşlarına yönelik tepkiden o da nasibini aldı. Herhalde Çelebi, yeni yoldaşlarını gözden geçirmek zorunda kalacaktır.



Listeden düştüler



Hem genişletilmiş anahtarda hem de dar anahtar listede yer alıp da seçilecek oranda oy alamayıp listeden düşen isimler Muhammet Çakmak, Ertuğrul Kaplan, Necati Yağcı, Seynur Yıldırım, Umut Akdoğan oldu. Çakmak’ın listeden düşmesi sürpriz değil. Onun dışında eğer listede yer alsaydı Aydın Ayaydın, Binnaz Toprak da aynı akıbete uğrayacaklardı. Bülent Kuşoğlu da örgütün tepkili olduğu isimlerden biri olmasına ve çok çizik yemesine karşın 622 oyla seçilmeyi başardı. Tabii örgütlerin farklı nedenlerle tepki duydukları Erdoğan Toprak’ın seçilemeyebileceği, seçilirse de kıl payı seçileceği tahmin ediliyordu. Hele de son gün Gürsel Erol’la kavgası Toprak’ın kesin gidici olduğu yönünde yorumlara yol açıyordu. Kılıçdaroğlu’nun Erol ve Toprak’ı son gece çağırıp ikisini de uyarması üzerine ortalık durulmuş gibi gözükse de bunun zahiri bir görüntü olduğunu bilmeyen yok. Toprak’ın kurultayın son günü para sıkıntısı çeken örgütlere sayman olarak para göndererek şirinlik yaptığı söylenmişti. Eğer doğruysa pek bir işe yaramamış gibi. Zira PM’ye kıl payı seçildi. Toprak 601 oyla eski PM’nin en az oy alan ismi oldu.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet yönetici ve yazarlarıyla yediği yemekte yurtiçinden ve yurtdışından, iş dünyasından isimlere de listede yer vereceğini söylemişti. Yurtiçinden Necati Yağcı ve Cemal Canpolat’ı, yurtdışından ise Metin Keskin ve İlay Aksoy’u bu amaçla 98 kişilik listesine koymuştu. Ancak daraltılmış listede yer alamayınca hiçbiri seçilemedi. Bu durumda CHP Sena Kaleli ve Sedef Küçük ile bir süre daha idare etmek zorunda kalacak.



‘Parti içi demokrasi işledi’



Kurultaydaki seçimlerde CHP parti meclisine İzmir ve Ege’den giren isimler damgasını vurdu. Kurultayda en çok oyu alan Denizli Milletvekili Adnan Keskin, kurultayın barış havasında geçtiğini vurguladı. Keskin, “Parti içi demokrasi sonuna kadar işledi. Nifak tohumları saçmaya çalışanların hevesi kursağında kaldı. Anadolu’nun dört bir yanından gelenler ortak duygularla yörelerine döndü. CHP, her yönüyle değişimin ve dönüşümün adresi olduğunu kanıtladı” diye konuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geniş anahtar listesinde dahi olmadan PM’ye girmeyi başaran CHP Sözcüsü Birgül Ayman Güler, birbirini yalanlayan ve kimin olduğu üzerinde yazılmayan anahtar listelerin kurultaya gölge düşürdüğünü söyledi. İsimsiz listelere “Biz gizli örgüt müyüz?” diye tepki gösteren Güler, “Anahtar listenin sahibi kendini o kâğıda yazar. Eğer kendini yazmıyorsa burada siyaseten ahlaksızlık var demektir. Biz gizli örgüt değiliz. Parti meclisine girebilmek kişisel açıdan benim için sevindiricidir” dedi. CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel de, kurultayda gerginlik olmamasını, parti içi demokrasinin işletilmesine bağladı. Yüksel, “Bu kurultaya örgütler damgasını vurdu” diye konuştu.



İzmir’den 11 kişi seçildi



CHP’nin genel merkezinde İzmir 11 kişiyle temsil edilecek. Milletvekilleri Yüksel ve Aytun Çıray’ın yanı sıra Berrin Dilekçi ve Nazik Işık, Parti meclisine seçildi. Hüseyin Saygılı’nın ise seçilmesine rağmen kadın ve genç kotası nedeniyle PM’de yer alamama durumu oluştu. Bilim Yönetim Kültür Platformu’nda tam bir “İzmir rüzgârı” esti. Milletvekilleri Güler, Oğuz Oyan ve Hülya Güven platformdan parti meclisine yatay geçiş yaptı. İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ile Ülkü Caner, Sumru Karaer ve Selahattin Balta Yüksek Disiplin Kurulu’nda kendilerine yer buldu.

Denizli’den Keskin ve İlhan Cihaner PM yer aldı. Aydın’dan da Bülent Tezcan PM’ye girdi.