CHP kurultayına itiraza ret

T24 - YSK, bazı CHP'lilerin, partinin 15. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi'nin kadın kotasının hesaplanma yöntemine ilişkin itirazını reddetti.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü gündem toplantısında yapılan itirazı görüştü. Toplantının ardından YSK Başkanvekili Kırdar Özsoylu, gazetecilerin soruları üzerine, sadece kadın kotasına ilişkin bir itiraz bulunduğunu ve bu itirazın da reddedildiğini söyledi.



Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği ilk kararın kesinlik taşıdığını ifade eden Özsoylu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun değerlendirmesi ve kararının da mevzuata uygun görüldüğünü bildirdi.





