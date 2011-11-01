T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP kurultay takvimini belirledi ANKARA (A.A) 

01 Kasım 2011 15:10

-CHP kurultay takvimini belirledi ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - CHP örgütlerine gönderilen genelgede, kurultay takviminin 1 Kasım 2011 tarihi itibariyle işlemeye başlayacağı bildirildi.  CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihad Matkap ile CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil imzasıyla CHP örgütlerine bir genelge gönderildiği belirtildi.  Matkap ve Tamaylıgil imzalı genelge şöyle: ''21 Ekim 2001 tarihli Parti Meclisi toplantısında 34. Olağan Kurultayın 6 ay uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Kongreler Yönetmeliği'nin 2. maddesi gereği, Merkez Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim 2011 tarihli toplantısında Muhtarlık Bölgesi İlçe Kongresi Temsilcileri (Köy ve Mahalle Delegeleri) ve parti içi ön seçmen seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi belirlenmiştir. Bu çerçevede belirlenen Muhtarlık Bölgesi İlçe Kongresi Temsilcileri (Köy ve Mahalle Delegeleri) ve parti içi ön seçmen seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takviminin başlangıç tarihi 01 Kasım 2011 tarihi itibariyle başlamıştır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24