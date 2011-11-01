-CHP kurultay takvimini belirledi ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - CHP örgütlerine gönderilen genelgede, kurultay takviminin 1 Kasım 2011 tarihi itibariyle işlemeye başlayacağı bildirildi. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihad Matkap ile CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil imzasıyla CHP örgütlerine bir genelge gönderildiği belirtildi. Matkap ve Tamaylıgil imzalı genelge şöyle: ''21 Ekim 2001 tarihli Parti Meclisi toplantısında 34. Olağan Kurultayın 6 ay uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Kongreler Yönetmeliği'nin 2. maddesi gereği, Merkez Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim 2011 tarihli toplantısında Muhtarlık Bölgesi İlçe Kongresi Temsilcileri (Köy ve Mahalle Delegeleri) ve parti içi ön seçmen seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi belirlenmiştir. Bu çerçevede belirlenen Muhtarlık Bölgesi İlçe Kongresi Temsilcileri (Köy ve Mahalle Delegeleri) ve parti içi ön seçmen seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takviminin başlangıç tarihi 01 Kasım 2011 tarihi itibariyle başlamıştır.''