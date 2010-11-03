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Politika

CHP: KURULTAY DÜŞÜNMÜYORUZ ANKARA (A.A)

03 Kasım 2010 01:41

-CHP: KURULTAY DÜŞÜNMÜYORUZ ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Tüzüğü ile ilgili uyarısı üzerine yapılan değerlendirmeler sonunda, ''Bu süreçte kurultay düşünülmediği'' bildirildi. CHP'nin yarın toplanacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Tüzüğü ile ilgili uyarısı üzerine yapılan değerlendirmeler sonunda bazı hususların kamuoyuna duyurulmasının uygun bulunduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Bu süreçte kurultay düşünülmemektedir. 2011 genel seçimlerinden sonra toplanacak Kurultayda CHP Tüzüğü, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce kamuoyuna duyurduğu şekilde değiştirilecek ve beklentilere uygun olarak daha demokratik bir yapıya kavuşturulacaktır. Sayın Genel Başkan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının uyarısı doğrultusunda uygulanması ertelenen tüzük uyarınca Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreteri belirleyecek ve yarın 14.30'da toplanacak olan CHP Parti Meclisinin bilgisine sunacaktır.''

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