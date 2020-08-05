CHP kulislerinde Muharrem İnce yorum: Öfkeyle kalkan zararla oturur

CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce'nin partisinden ayrılarak yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. İnce söz konusu iddialara karşı sessiz kalırken, konuya ilişkin parti üyelerinden de henüz bir açıklama gelmedi. "Kendisi net bir açıklama yapmadan yapılacak her yorum erken olur, kendisinin net açıklaması beklenir" değerlendirmesi yapılan CHP kulislerinde ayrıca, "Öfkeyle kalkan zararla oturur" yorumları da yapılıyor.

CHP kaynakları, Muharrem İnce’nin bu konudaki kararını net bir biçimde kamuoyuna ilan etmediğine dikkat çekerek, bu nedenle değerlendirmede bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirtti. Hürriyet’in İnce ile ilgili gelişmeler konusunda görüşlerini sormak için aradığı CHP yöneticileri, herhangi bir açıklamada bulunmayacaklarını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP kulislerinde ise şu değerlendirmeler öne çıktı:

“Parti kongre sürecini başarıyla tamamladı. Bu süreçte de güçlü bir genel başkan ve güçlü bir yönetim oluştu. Yine ortada bir seçim başarısı var. Bütün bunların karşısında da, henüz parti kurup kurmayacağını kamuoyuna açıklamamış Sayın İnce var. Böyle bir süreçte bu iş kimsenin kafasına yatmaz. Partide kimse de böyle bir ortamda bu topa girmez. Kendisi net bir açıklama yapmadan yapılacak her yorum erken olur, kendisinin net açıklaması beklenir. Çünkü, bu konuda bir değerlendirme yapabilmek için ortada ilan edilmiş net bir kararın olması gerekir. Şu anda böyle bir karar yok. Sonuçta herkes konuşur, yorum yapar, değerlendirmede bulunup çeşitli iddialar ortaya atar, ancak bütün bunların ardından günün sonunda bir kararın oluşması gerekir. Böyle bir kararın oluşacağına ihtimal vermiyoruz. Yani günün sonunda sağduyunun hâkim olacağı, böyle bir yola hiç girilmeyeceği kanaatindeyiz. Çünkü bu sadece partiye ve kendisine değil ülkeye de zarar verir. Ortaya bir karar çıktığında da olaya soğukkanlı bir şekilde yaklaşılır, soğukkanlılıkla değerlendirilir. Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur.”

"İnce, yakın çevresinin değil, kendi ağzıyla konuşana kadar..."

Milliyet'ten Şevket Yaman imzalı habere göre de CHP kurmayları, “Sayın İnce, yakın çevresinin değil, kendi ağzıyla konuşana kadar, partimizden resmi bir yanıt verilmeyecek. Yanıt verilirse de ‘tek ses’ halinde arkasında durulacak. Ancak İnce’nin, evladı olduğu partiye zarar verecek bir girişimde bulunacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

"CHP’den ayrılıp parti kuranların sayısını biz bile unuttuk"

Aynı isimler, İnce’nin parti kurmakta diretmesi durumunda ortaya çıkacak siyasi tablo ile ilgili ise şunları söyledi:

“CHP’den ayrılıp parti kuranların sayısını biz bile unuttuk. Gelinen aşamada hiçbirinin başarılı olamadığı görülmüştür. Öyle bir durumda millet, inadına CHP diyecektir.”