CHP kulislerinde kimlerin adı geçiyor?

T24 - CHP'de yarınki kurultayla birlikte Yılmaz Büyükerşen, Sezgin Tanrıkulu, Kamer Genç’in CHP’ye katılabileceği, Karayalçın’ın da yönetime girebileceği konuşuluyor.



Yeni genel başkanını yarın seçecek olan CHP’de gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarla sözünü ettiği parti içi demokratikleşmenin nasıl sağlanacağına çevrildi. Parti Meclisi’ne (PM) kimlerin gireceği tartışılırken, henüz CHP üyesi olmayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı DSP’li Yılmaz Büyükerşen, eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu, Ordu Belediye Başkanı DSP’li Seyit Torun gibi isimlerin de ortaya çıkacak yapıya göre CHP’ye katılacakları bilgisi kulislere yansıdı. Murat Karayalçın’ın da yönetime gireceği konuşuluyor.



Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Genel Sekreter Önder Sav’ın, genel sekreterlik makamının tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından “sembolik” hale gelecek olması nedeniyle, bu görevini, Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay’a devredeceği belirtiliyor. Sav’ın da teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı ifade ediliyor.





Kimler var?



İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Alper Ünlü ile Haluk Koç, Tekin Bingöl, Şahin Mengü, Mehmet Akif Hamzaçebi, Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu, Prof. Dr. Gürol Ergin, Prof. Dr. Necla Arat, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur, İsa Gök, Atilla Kart, Akif Ekici, Muharrem İnce, Faik Öztrak’ın da MYK’ya gireceği kulislere yansımıştı. Dün itibarıyla MYK için isim öne çıkan bazı isimler de şöyle: Murat Karayalçın, Ali Topuz, Umut Oran, Çetin Soysal, Ercan Karakaş, Yaşar Ağyüz, Hulusi Güvel, Malik Ecder Özdemir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın. PM listesi ve yeni yönetim anlayışı belirgin hale geldikten sonra partiye yoğun katılımlar olacağı ifade ediliyor.



DSP kökenli bağımsız milletvekilleri ve Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç’in de adı bu kapsamda geçiyor. Parti üyeliği için 6 aylık aday üyelik dönemi gerektiği ve bunun ancak MYK kararıyla üye olunması koşuluyla aşılabilmesi nedeniyle Prof. Dr. Süheyl Batum gibi CHP üyesi olmayan birçok ismin de kurultay sonrasını beklediği öğrenildi.



PM listesinin hangi yöntemle oluşturulacağı da Ankara’daki ana gündem maddelerini oluşturuyor. Daha demokratik bir yöntem olan “çarşaf liste” yöntemine Sav’ın sıcak bakmadığı biliniyor. Kılıçdaroğlu da dün “Liste nasıl olacak” sorusuna, “Ona kurultay karar verecek, benim karar verme durumum yok” yanıtını verdi. Baykal ekibinin de çarşaf liste yönteminin uygulanmasıyla Kılıçdaroğlu listesini delmeye çalışacağı belirtiliyor.





