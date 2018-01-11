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Politika

CHP kulisleri: Kılıçdaroğlu, kurultaya 'blok liste' ile mi gidecek, Muharrem İnce hazırlık mı yapıyor?

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı Şubat ayında Ankara’da yapılacak

11 Ocak 2018 02:12

İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li belediye başkanları Battal İlgezdi ve Murat Hazinedar'ı görevden almasına ilişkin tartışmalar soğumamışken; CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile paylaştığı fotoğrafla sıkıntıya giren CHP’de kongre hareketliliği dikkat çekiyor.

CHP’nin Şubat ayında yapacağı kurultayına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun blok liste ile gidebileceği konuşuluyor. Son günlerde oldukça seslendirilen 'blok liste' kulislerinin, 'çarşaf liste'  uygulaması beklentisinde olanları oldukça kaygılandırdığı gözleniyor.

Muammer İnce muamması

Kurultay öncesi CHP kulislerinde, Yalova Milletvekili Muharrem İnce muamması dikkat çekiyor. İnce’nin genel başkanlığa aday olup Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacağı, hatta bunun için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Ancak, İnce ile ilgili başka söylentiler de var. CHP içinde İnce’nin Ankara Büyükşehir adayı olabileceğini ifade edenler de bulunuyor. CHP’de henüz genel başkanlığa adaylık konusunda öne çıkan bir hareketlenme görülmüyor.

77 il kongresinin tamamlandığı CHP’de herkesin gözü İstanbul il kongresine çevrildi. İstanbul Milletvekilleri il başkanlığı için adı geçen mevcut Başkan Cemal Canpolat ile tek kadın aday Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmalarını çok yakından izliyor. 

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