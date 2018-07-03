CHP kulisleri: İnce ekibi delege avına çıktı; olağanüstü kurultay imzaları için nabız yokluyor

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, TBMM'deki kayıt işlemleri sırasında, dün akşam yenilen yemekte Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettiğini açıklayan ve örgüte mesaj gönderen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerini değerlendirdi. Özel, İnce’nin sözlerinin kulislerde "parti içindeki hesaplaşmanın beklenilenden daha yakın" diye yorumlandığını söyledi.

İnce’nin ortalığın durulmayacağına işaret eden açıklamalarından sonra kulislerde, ekibinin delegeleri arayarak nabız tuttukları belirtildi. Alınan bilgiye göre, İnce ve ekibinin delegelerden alınacak imza sözüyle elde edilecek sayının genel merkez üzerinde psikolojik baskı unsuru olarak kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.

Kulislerde 'İnce’nin elini taşın altına koymadığı bir yerde olağanüstü kurultay imzaları toplanabilir mi?' soruları dikkat çekiyor. Kulislerde, 24 Haziran seçim gecesi İnce’nin ortadan kaybolmasının örgüt üzerinde olumsuz bir etki yarattığına vurgu yapılırken, Genel Başkan'a yönelik bu zig- zaglı açıklamalara duyulan tepkinin yükseldiği de gözleniyor.

İnce'nin açıklamaları parti içinde rahatsızlık yarattı

CHP örgütünün ister öne çekilsin isterse zamanında yapılacak yerel seçimler arifesinde Genel Başkanı yalnız bırakmayacağı ifade ediliyor. CHP kulislerinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun olası bir olağanüstü kurultay da elinin güçlü olduğu ‘800 delege yanında’ sözleriyle belirtilerek kurultayı rahatlıkla alabileceğini söyleyenlerin sayısı da az değil. İnce’nin son açıklamalarına parti içinde ve örgütte rahatsızlık yarattığı da belirtiliyor.

İnce'nin tutumunu MYK'da çıkacak sonuç belirleyecek

Kulislerde, Muharrem İnce’nin Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak MYK Toplantısı'ndan çıkacak sonuca göre bir tutum belirleyeceği ifade ediliyor.

Dün akşam neler yaşandı

Muharrem İnce, dün (2 Temmuz) akşam Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti ancak ortak bir açıklama yapılmamıştı. 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce'nin, CHP'den yüzde 8’lik fazla oyu Kurultay tartışmalarına neden olmuştu. Kılıçdaroğlu ve İnce kurultay tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, İnce, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız" demişti. Kılıçdaroğlu ise, kurultay olmayacağını, yerel seçimlere odaklandıklarını açıklamıştı.

Muharrem İnce, seçimin ardından düzenlediği basın toplantısında yüzde 30 barajını 41 yıl sonra aştıklarına vurgu yapmış, "Önümüzden yürü derlerse yürürüm" diye konuşmuştu.

İnce'nin bugün Meclis’te yaptığı açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" derken, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" açıklaması yaptı.

MYK’nin Perşembe günkü toplantısından Genel Başkan'ın olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağı bunun yerine İnce ve ekibine imzaları bulun demesi bekleniyor.