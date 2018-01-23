CHP kulisleri: Baykal, Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'yla poz vermek istemedi

Selefi Deniz Baykal'ı ziyaret etmek için Almanya'ya giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amaçladığı görüşmeyi gerçekleştirememesinin sebebinin 'doktorların izin vermemesi' değil, 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek Olağan Kurultay öncesinde eski Genel Başkan Baykal'ın adaylarla poz vermek istememesi olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hafta sonu Baykal’ı ziyaret etmek için Almanya’nın Münih kenti yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği’ne gitmişti. Hastanede doktorlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu, hastane çıkışı yaptığı açıklamada ‘doktorların uygun görmemesi’ sebebiyle Baykal’la görüşemediğini söylemişti. Ancak, gerçekleşmeyen görüşmeyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Kurmay yanılttı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyareti öncesinde kendisine, "Deniz Baykal’dan randevu aldık, hastanede ziyaret edeceğiz” diyen bir kurmayı tarafından yanıltıldığı belirtildi. Kulislerde, Baykal ve yakınlarının görüşmeye ilişkin bir randevu vermedikleri ifade edildi.



CHP liderinin Almanya ziyaretine ilişkin kulislere düşen bilgilere göre, CHP genel başkan yardımcılarından biri, Kılıçdaroğlu'na "Ben Deniz Baykal’dan randevu aldım, hastanede ziyarete edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu da bu sözlere, "Deniz Bey’le konuştunuz mu? Tamam mı?" diye cevap verdi. Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile konuşulduğunun kendisine aktarılmasının ve randevuların ayarlanmasından sonra CHP Genel Başkanı Almanya ziyaretine çıktı. Havaalanına indikten sonra Baykal’ın kızı aranarak, Genel Başkan'ın Baykal’ı ziyaret etmek istediği söylendi. Bunun üzerine kızı dönüş yapacağını söyleyerek telefonu kapadı ancak Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşmedi.

Baykal: Kurultay’dan önce böyle fotoğraf doğru olmaz

Kulislere gelen bilgilere göre, Genel Başkan'ın ziyaret talebi iletilen Baykal, yakın çevresine yaklaşan Kurultay’ı işaret ederek, “Kurultay’dan önce böyle bir fotoğrafı doğru bulmuyorum” dedi. Bunun üzerine, Baykal’ın kızı Kılıçdaroğlu’na babasının müsait olmadığını söyledi ve isterlerse doktorundan bilgi alabileceklerini iletti.

Bu gelişmeler ve Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığının resmi olarak duyurulmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bazı randevularını iptal ederek Ankara’ya döndüğü kaydedildi.