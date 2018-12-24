CHP Kulisi: Özgür Özel İzmir, Aykut Erdoğdu Beşiktaş, Mehmet Bekaroğlu Üsküdar için nabız yokluyor

CHP kulislerinde Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için nabız yokladığı ileri sürülürken, açıklanmayan bazı il ve ilçelere milletvekillerinin aday olmak istediği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise milletvekillerinin partisinde olan belediye başkanlıklarında aday gösterilmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre CHP’de 4 Ocak’a ertelenen PM toplantısı nedeniyle açıklanmayan il ve ilçelerde heyecan yaşanıyor. İzmir’de Tunç Soyer ismine karşı İyi Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’nun, “CHP’nin ittifakımız ve İzmir ortak adayı noktasında Türk milliyetçilerinin hassasiyetini gözeteceğini umuyorum. İzmir’de partimizin yüzde 12-13 oyu var ve tabanımızı Tunç Soyer ismine oy vermeye ikna etmek çok zor olur” sözlerinin ardından eski İstanbul milletvekili İlhan Kesici isminin gündeme geldiği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinin içinden sadece Balıkesir örgütünün tepkisini azaltmak için adaylıktan geri çekilen Ahmet Akın’ı, kabul etmesi halinde seçilecek bir yerden belediye başkanlığına aday göstereceği söyleniyor.

Anket sona erdi

CHP’nin İstanbul’da yaptırdığı “belediye başkanları memnuniyeti”, “adayların tanınırlığı” ve “başkanların tanınırlığı” başlıklı üç ayrı anket sona erdi. Anket sonuçları Kılıçdaroğlu’na teslim edildi. Kılıçdaroğlu’nun anket sonuçlarını da değerlendireceği ve mevcut belediye başkanlıkları için adayları 16 Ocak’a kadar belirleyeceği öğrenildi. CHP lideri aday belirleme çalışmalarına başlarken, mevcut belediye başkanlıkları için bazı milletvekillerinin de nabız yokladığı ve geçen günlerde İstanbul 2. bölge milletvekillerinin bir araya gelerek yerel seçimlere ilişkin toplandığı öğrenildi.

Milletvekillerinin görüşmesinde Aykut Erdoğdu’nun Beşiktaş için nabız yokladığı ileri sürülerken, bazı milletvekillerinin de Erdoğdu’ya destek verdiği belirtildi.

Öte yandan CHP liderinin, Üsküdar, Kağıthane, Beykoz ve Eyüpsultan gibi kazanma ihtimali olan ilçelerde oy artırılabileceği gerekçesiyle milletvekillerinin aday olmasına itiraz etmeyeceği ifade edildi. Üsküdar’da Mehmet Bekaroğlu ismi kulislerde konuşulurken, Beşiktaş için yeniden aday adayı olan Murat Hazinedar’ın, Ataşehir’den Battal İlgezdi’nin aday gösterilmesi halinde aynı şansın kendisine de verilmesini istediği konuşuluyor.

Sarıgül’e son teklif

CHP’de en çok konuşulan ilçelerin başında gelen Şişli’de Mustafa Sarıgül’e, Kılıçdaroğlu’nun son kez Eyüpsultan belediye başkan adaylığını teklif edeceği, kabul etmemesi halinde aday gösterilmeyeceği belirtiliyor. Hayri İnönü isminin de yaşanan gerginlik nedeniyle düşük ihtimal olduğu söylenirken, Adalar için gazeteci Erdem Gül isminin de geçmesi nedeniyle İnönü için yeni bir formül arandığı öğrenildi. Zeytinburnu’nda ise İstanbul 3. Bölge milletvekili Emine Gülizar Emecan’ın eşi Adil Emecan isminin öne çıktığı ancak parti tabanının tepkisinin ölçülmeye çalışıldığı belirtildi. Esenyurt’ta Tonguç Çoban ismi kulislerde konuşulurken, Mersin’de Serdal Kuyucuoğlu isminin ağırlık kazandığı ifade ediliyor.