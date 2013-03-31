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CHP konvoyu TIR'la çarpıştı: 5 yaralı

Mersin'de CHP'lileri taşıyan araç TIR'la çarpıştı

31 Mart 2013 15:41

Mersin’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Fahri Yıldırım’ın da içinde bulunduğu otomobil, bir TIR’la çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
 
Silifke ilçesindeki bir programa katılacak olan CHP'lileri taşıyan Veli Çamöz yönetimindeki otomobil, merkez Mezitli ilçesi Tece Plajı yolunda dönüş yapmak isteyen Mehmet Ali Havuçgil'in kullandığı TIR’la çarpıştı.

Kazada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, milletvekili Ali Rıza Öztürk, Ankara İl Başkan Yardımcısı Fahri Yıldırım, Akkaya'nın danışmanı Tayfun Şahin ve sürücü Çamöz yaralandı.

Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan ve CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

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