CHP: Kimsenin “Çözüm mözüm yok” deme lüksü yoktur!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Çözüm mözüm yok” sözlerini eleştirerek, “Terör siyasi nutukla söndürülmüyor. Siyasiler sorumluluk almalıdır. kimsenin ‘Çözüm mözüm yok’ deme lüksü yoktur. Siyasilerin görevi yaralara çare üretmektir, kanı durdurmak için iktidar olursunuz” dedi.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Böke’nin ifadeleri şöyle:

Maalesef acılarımız paylaşarak başlıyoruz. Acılarımız büyüdü. Ülkemizini her yerinde vatani görevlerini yapan gençlerimiz onlarca sayılarla kaybediyoruz, kurban veriyoruz. Terör bizden canlarımızı alıyoruz. Maalesef bu sayı hızla artıyor. Hafta sonu 30 şehit verdik. Cumartesi günü 20 gencimizi kaybettik. Unutmayalım biz 30 can kaybettik. Anneler 30 çocuk kaybetti. Matemini birlikte tutmak zorundayız. Kayıpları normalmiş gibi davranmaya kimsenin hakkı yok. Biz hayatımıza onlar canlarını kaybetmemiş gibi devam edemeyiz. Ülkeyi ülke yapan acılara ortak olmaktır. Ülkemizin belli bölgesinde gençlerimiz hayatını kaybederken diğer bölgelerde olmamış gibi davranıyorsa burada bir sorun var demektir.

Kara Cumartesi gibi bir günden sonra gazeteleri elimize aldık. Yandaş medyanı baş sayfasındsan yoktu. diğerlerinde ise bir iki satırla geçiştirilmişti.

Terör siyasi nutukla söndürülmüyor. Siyasiler sorumluluk almalıdır. kimsenin "Çözüm mözüm yok" deme lüksü yoktur. Siyasilerin görevi yaralara çare üretmektir, kanı durdurmak için iktidar olursunuz.

Terör konusunda ciddi bir yaklaşım ortaya konulmuyor. Teşvik paketi açıklandı. Bölgesel kalkınmada kamu yatırımlarının gücü olmalıdır. Ancak yatırım iklimi olmalıdır. Bu da yaşam iklimi olursa olur. Böyle olursa bu paketler daha doğarken ölü doğarlar.

Bir insan temizliği gerçekleştiriliyor. Üniversitelerde bilim üreten akademisyenlerimiz var. Hükümetin solcu, Atatürkçü bildiği kim varsa temizleme gayretine girdiği döneme giriyoruz.

Bu darbecilerin yaklaşımından farklı değil. 12 Eylül darbesi bilim üreteni, fikir üretini yok etmeyi hede seçmişse hükümet de bunu görev edinmiş görünüyor.

Türkiye'yi siz bu hale getirdiniz. Demokrasi diyen herkesi kendinize karşı gördünüz. şimdi herkesi hayatını zindan ediyorsunuz. Siyasi fırsatıçılık yapmanıza izin vermeyeceğiz. Aldatıldık demenize de izin vermeyeceğiz. Üniversitelerden, akademisyenlerden elinizi çekin.

Akademisyenler hakkında zaten açılmIş bir dava vardı. Ancak KHK ile atıldılar. Biz bu hukuki mücadelesinin yanında olacağız. CHP elindeki tüm araçlarla sonuna kadar mücadele edecek.