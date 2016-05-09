CHP Kilis'e heyet gönderdi

CHP, incelemelerde bulunmak üzere Suriye'den roket mermilerinin atıldığı Kilis'e heyet gönderdi.

CHP, aylardır IŞİD'in roket saldırılarına maruz kalan Kilis'te incelemelerde bulunmak üzere, bir heyet gönderdi. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz başkanlığında, İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Hatay Milletvekilleri Birol Ertem, Serkan Topal, Gaziantep milletvekilleri Mehmet Gökdağ ve Akif Ekici'den oluşan heyet, Kilis'e gitti.

Kentte, resmi görevliler ve vatandaşlarla görüşecek olan heyet, bölgede yapacağı çalışmanın ardından, hükümetin alması gereken önlemleri kamuoyu ile paylaşacak.