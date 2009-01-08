CHP kendini dinletiyor

AKP'li Nihat Ergün, Ergenekon konusunda Baykal'ın sözlerini eleştirdi. CHP'nin kendi kendini dinlettiğini ileri sürdü.
AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün şunları söyledi:
Türkiye'de işlenen ve işlenmek istenen cinayetlerin üstü ‘Cumhuriyetle hesaplaşılıyor’ sözleriyle örtülemez. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimseye ayrıcalık tanınamaz.
Sayın Baykal'ın uzun zamandır yargıyı tehdit eden ve toplum kesimlerini tahrike soyunan bir rol oynaması da manidardır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi konusunda yargıyı etki altına alma girişimi, Şemdinli davasında yargıya hakaretler yağdırması, Cumhurbaşkanı seçiminde 367 ile tehditkar tutumlar, partimize açılan kapatma sürecinde açıkça taraf olması, Danıştay saldırısı ile ilgili suçu hükümete yıkma teşebbüsleri, şimdi de Ergenekon davasında açıkça taraf haline gelmesi, yargı mercilerinin özel olarak değerlendirmesi gereken bir durumdur.
Kimse dinlemiyor
Sayın Baykal sizi kimse dinlemiyor. Hakkın hukukun değirmeni yavaş döner, ince işler. Bırakalım yargı çalışsın, Cumhuriyetin Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyenler bir daha cesaret bulamasınlar. Hiç kimse halkı hükümete karşı silahlı isyana teşvik etmesin. Cumhuriyet Gazetesi bir 3 kez daha bombalanmasın. Kimsenin iş yerinde evinde bombalar bulunmasın, derelere atılmış silahlar olmasın...
Millet egemenliğinin kullanılmasına kimse engel olmasın, gayrimüslim vatandaşlar öldürülmesin, Başbakanlara, Genelkurmay Başkanlarına suikast planları ele geçirilemesin... İllegal örgütler taşeron olarak kullanılamasın... Kimse bunların görmezden gelinmesini beklemesin...
Bu davada hukuk işliyor
Kimsenin neyle suçlandığını bilmediği söyleniyor. Hayır. Herkese neyle suçlandığı yüzüne karşı açıkça söyleniyor. Yasa gereği herkesin yüzüne suçları okunmaktadır. Dolayısıyla bu davada hukuk işlemektedir.
1990’daki Baykal’ı arıyoruz
Sayın Baykal belli ki, laik devletin din ve vicdan hürriyeti sağlayan ilkesinden rahatsızdır, sosyal devletten rahatsızdır, Alevi ve Kürt vatandaşlarımızın daha fazla haklardan yararlanmasından rahatsızdır, yasaların herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanmasından rahatsızdır...
Soruyoruz kendisine, Sayın Baykal nasıl bir Cumhuriyet hayal etmektedir? Sayın Baykal sizi paniğe sevk eden şey nedir? Yoksa Ergenekon virüsünün size de bulaşmış olmasından mı endişe ediyorsunuz? Sizin başınızı ağrıtan bu mudur?
Biz 1990 yılındaki Baykal'ı arıyoruz. Bu tutumuz sizin demokratik siyasetin bir unsuru olup olmadığınız yolunda ciddi bir şüpheye yol açıyor.
Yine de endişeye gerek yoktur. Şunu hatırlatıyoruz hakkın ve hukukun değirmeni yavaş döner, ama ince öğütür.
Bizi dinliyor diye bağırıyor
Baykal'ın dinleme iddialarını gördük. Bir komisyon kurduk. CHP'liler kendilerini başkalarına dinletip, sonra da bizi başkaları dinliyor diye bağırmaktadır. Bu onların bir adeti, bir geleneği olmuştur. Bunu onların kendi tutumlarına dayanarak söylüyorum.
" AKP demokrasiye savaş açtı"