CHP Kayseri İl Başkanı Keskin: Ak Partililer her seferinde sataşıyor

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, \"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı başta olmak üzere, Başbakanı, bakanları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri kendilerine mikrofon uzatıldığında Cumhuriyet Halk Partisi’ne sataşıyorlar” dedi.

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, parti yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla parti binasında basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki siyasi konuları değerlendiren Keskin, \"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı başta olmak üzere, Başbakanı, Bakanları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri kendilerine mikrofon uzatıldığında Cumhuriyet Halk Partisi’ne sataşıyorlar” ifadelerini de kullanarak, “CHP’nin yapmadığı olayları CHP yapmış gibi lanse ediyorlar. Yaptıkları icraatla değil yaptıkları icraatın yanlışlıkları ile ilgili değil ne hikmetse muhalefetle çatışma ortamı yaratıp, bir gerginlik bir kamplaşma siyaseti güdüyorlar. Ve bunu iftira ederek ve yalan yanlış şeyleri ifade ederek yapıyorlar” dedi.

Keskin TEOG sınavının kaldırılmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

\"5 kere sınavla ilgili değişiklik yaptılar. Sanki bunu kendileri getirmemişler gibi başka parti getirmiş ve kendi cümleleri eğitimde devrim yaptık diye ifade ettikleri TEOG sınavları birkaç sene geçmeden tu kaka hale gelmiş. Devlet böyle idare edilmez. Bakalım nasıl bir çözüm getirilecek. Devlet yönetmek sokak ağzıyla kabadayı ağızla hakaretle ben yaptım demekle devlet yönetimi olmaz.\"

\"Partimizi, terör örgütü ile FETÖ ile PKK ile ilişkilendiriyorlar\" diyen Keskin, şöyle devam etti:

\"Çadır mahkemeleri kuran biz değiliz, Dolmabahçe’de el ele yürüyen biz değiliz. Asfaltların altına bomba koyduran biz değiliz. Barzani’nin sözde bayrağını asan biz değiliz. Onu bile bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar. CHP hiçbir terör örgütüne destek vermez onaylamaz yanında yer almaz. Biz F tipi diyorduk lanetliyorduk, onlar hoca efendi gel diye el açıyorlardı. Onlara dünya kadar arsa verdim diyenler, onlarla olanlar öncesi için yanıldık deyip geçtiler ama iş polisin memurun öğretmenin üzerine kaldı. Karşısında durmuş gibi yarışa girdi yanında olanlarda. Milat koydular ama kendi yaptıklarını CHP yaptı gibi göstermeyi beceri sanıyorlar ama milletin aklıyla dalga geçmeyi ilk fırsatta görecekler.\"



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