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Politika

CHP kayıp 1 milyon seçmenin peşinde

2009'dan 2010'a açıklanamayan 1 milyon kayıp seçmen var...

27 Mart 2011 02:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı'nın girişimleri sonucunda seçmen kütüklerinde kayıtlı seçmen sayısının 2009'dan 2010'a gelindiğinde 1 milyon 456 bin 994 kişi azaldığı saptandı. CHP Yönetimi, ölüm, mahkum ve asker sayısındaki tahmini artışlar düşüldüğünde geriye kalan 1 milyon nerede olduğunun açıklanması gerektiğini bildirdi.


Tek tuşla kontrol

CHP'den yapılan yazılı açıklamada Halıcı, ilk kez CHP'nin yaptığı bir uygulama ile yurttaşların www.chp.org.tr/HaneSorgula.aspx adresine tıklayıp T.C. Kimlik numaralarını girerek, oturdukları binadaki diğer seçmenleri de kontrol edebileceğini bildirdi. Halıcı, hatalı seçmen kayıtları için 31 Mart'a kadar süre tanındığına dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca 2009 yılında seçmen kütüklerinde kayıtlı olan 958 bin 80'i erkek, toplam 1 milyon 456 bin 994 seçmenin, 2010 yılı seçmen kütüklerinde yer almadığı bildirildi. Tahmini ölüm, asker ve mahkum sayısı düşüldüğünde kalan 1 milyon seçmenin ise nereye gittiğinin saptanamadığı belirtilen açıklamada, 1 milyon seçmenle 10 milletvekili çıkarılabileceğine işaret edildi.


YSK kütüğü Allah'a emanet

CHP açıklamasında şunlar kaydedildi:

"YSK bu durumun sebebini bulup açıklamalıdır. Yukarıda sunulan vahim tabloda göstermektedir ki YSK'nın seçmen kütüğü Allah'a emanet bir kütük olup, bu kapsamda YSK görevini yerine getirememektedir. YSK seçimlerin, her ne kadar demokratik ve güvenilir bir ortamda yürütüldüğünü iddia ederse etsin, seçmen kütüğü doğru olmayan bir seçim, güvenilir olabilir mi? Tek görevi 'seçim' olan bir kurum, kütüğünün doğruluğunu sağlayamıyorsa “demokrasinin temeli olan halkın temsili” nasıl sıhhatli sağlanabilecektir. Seçmen kütüğündeki bu açıklanamaz değişikliklerin neye, kime hizmet ettiği soruları bir kenara bırakılacak olursa, YSK son iki seçim döneminde kendisine getirilen haklı eleştirilere bir de seçmen kütüklerindeki bu başıbozukları eklemiştir."



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