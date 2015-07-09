'CHP kasımda erken seçime gidilmesini istiyor'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hükümeti kurma görevini verme konusundaki “ağırdan alan” tutumu eleştirilirken, olası koalisyon formülleri de yılan hikâyesine döndü. Meclis Başkanlığı seçimi sonrasında “AKP ile MHP’nin uzlaştığı” yorumları yapılan CHP’de, yeni senaryolar kasımda seçimin yenilenmesi ya da MHP destekli azınlık hükümetiyle nisan ayında seçime gidilmesi etrafında şekilleniyor.

Cumhuriyet'ten Fırat Bozok'un haberine göre, CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken, basına açıklamalarda bulunan ve soruları Koç, seçimlerin üzerinden 31 gün geçtiğine işaret etti, hükümeti kurma görevinin verilmediğine dikkat çekti. Koç, “Her türlü tartışmayı beklemeden bu sürecin bir an önce başlaması gerektiğini ifade ediyoruz. Kimin 7 Haziran’da iktidardan düştüğü belli ama şu anda kim iktidarda belli değil” dedi. CHP’nin koalisyon çağrısına hayır yanıtını veren MHP’yi eleştiren Koç, “AKP’nin içinde olacağı bir aritmetiğe mahkum etti Türkiye’yi” dedi. Siyasi partilerin 7 Haziran’da verilen mesajın gereğini yerine getiremediklerini ifade eden Koç şöyle devam etti: “Demokrasi bir uzlaşmaysa, hep beraber bu noktada üzerimize düşeni yapmak durumundayız. CHP bugün de ülkenin hükümetsiz kalmaması için demokratik kurallar içerisinde, mutlak olarak içte ve dışta biriken sorunlara karşı, bir çözüm olma noktasında üzerine düşen sağduyuyu gösterecektir.

Çözümsüzlüğün adresi olmayacaktır, asık suratlı siyasetin penceresi olmayacaktır. ”AKP’nin CHP’nin koalisyon şartlarını yerine getirmesinin de zayıf olasılık olduğu değerlendirilen partide, “MHP gibi süreci tıkayan parti konumuna düşmeyelim, görüşlere, uzlaşı taleplerine kapıları kapatmayalım ama koalisyon olasılıkları zayıflıyor” yorumları yapılıyor.

CHP’de gün geçtikçe ağırlık kazanan en önemli formüller ise “seçim yenileme” ya da “erken seçim.” Bu çerçevede AKP’nin koalisyon kurma konusunda “gönülsüz” davrandığı, sürecin bu şekilde yürütülerek sonunda Türkiye’nin seçime götürülmek istendiği yorumları yapılıyor. Bu olmazsa AKP’nin MHP’nin desteğini alarak nisan ayında bir seçimi gündeme getirebileceği belirtiliyor.