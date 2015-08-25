CHP: Seçim hükümetine girmek için zaaf gösterecek hiçbir milletvekilimiz yok!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, seçim hükümeti için CHP ve MHP'li milletvekillerine bakanlık teklifi götüreceğini açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Tavrımız ortada; seçim hükümetine girmek için zaaf gösterecek hiçbir milletvekilimiz yok" yanıtını verdi.

Koç, şehit yüzbaşı Ali Kalkan'ın ağabeyi Mehmet Alkan'a yönelik ağır ithamlara da tepki gösterdi. Koç, "Kardeşini şehit veren Yarbay Mehmet'e 'terörist' diyebilecek alçaklarla karşı karşıya kaldık!" dedi.

Haluk Koç, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Haluk Koç'un açıklamaları şöyle:

Sayın Başbakan içinde düştüğü tabloyu anlatmaya çalışırken oldukça sıkıntı çektiği ortada. Öncelikle dün Artvin'de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet yakınlarına baş sağlığı dilyorum. Türkiye'nin her tarafında ana feryatları yükselmeye devam ediyor.

21 Ağustos'ta Ali Alkan'ı PKK şehit etti. 32 yaşında fidan gibi bir gençti. Bugün Türkiye'de yaşayan her aile aynı şekilde düşünüyor.Mehmet Yarbay ne dedi: Düne kadar çözüm diyenler bugün neden sonuna kadar savaş diyor. Mehmet Yarbayımız çok büyük bir acıyla bir feryatta bulundu. Kardeşini şehit veren Mehmet Yarbaya terörist diyebilecek alçaklarla karşı karşıya kaldık.Sonra çıkıp şehit cenazesinde diz çökmüş ağlayan acılı babanın önünde röportaj veriyor.

Acılı annelerden helallik almadan Türkiye yönetilemez. Terörle 30 yıl geçirdik.



Terör bir yandan ülkeyi sarsıyor bir yandan da ekonomik dar boğazla uğraşıyoruz. Turizm sektörü kayıplar verdi. Türk lirası dolar karşısında yüzde 22 oranında değer kaybetti. 13 Ağustos'tan beri özel sektörün uğradığı zaman 32 milyar Türk Lirasıdır. Dolar kuru her artışında bunun bedelini halkımız ödüyor.



7 Haziran'da halkımız koalisyona yönlendirdi. Bizde bu yolda adımlar attık.

Sayın Davutoğlu, anayasal meşruiyetin dışına çıkmadım diyorsun da neden Kılıçdaroğlu'na görev verilmediğinde sesin çıkmıyor. Çok açık söylüyorum; koalisyona geçit vermeyeceğim diyen kişinin verdiği mesaj ben demokrasiye geçit vermeyeceğim demek.

Sayın Bülent Arınç CHP'nin teklifleri haklı çıktı deiştir. Terör bir yan dan Türkiye'yi sarsıyor. Ekonomi de öyle. Ekonomi konusunda büyük risklerle karşı karşıyayız. 13 Ağustos'tan beri intihar mı edeceksin uyarısı üzerine reel sektörün uğradığı toplam zarar 32 milyon lira. Kim ödüyor bu parayı. Sırça köşkte oturanlar, ayakkabı kutusuna dolar istifleyen ödemiyor.

Onlar kazanıyor bu durumdan. Onların gemileri yüzüyor, milletin ocağı tütmüyor. Biz büyük bir sorumluluk duygusu ile davrandık. Türkiye bedel ödemesin dedik. Türkiye geçici baştan savma hükümetlerle yürütülmesin dedik. Onlara önce Türkiye dedirttirelim dedik, siz önce saray dediniz. Onların tek derdi kaçak saray. Sayın Davutoğlu böyle bir iradeyi gösteremedi. İntihar mı edeceksin telkinine kapılan bir Davutoğlu tablosu çıktı ortaya. Bakın Türkiye tarihinde ilk kez hükümet kurulamadığı için tekrar seçime gidiyor. Bu durumun Türkiye tarihinde bir örneği yok.

Seçim sonuçları yok sayıldı. Teamüller işleyen bir demokrasinin teminatıdır. Teamülleri çiğnemek demokrasiyi çiğnemektir. Davutoğlu yaşananlara seyirci kaldı. Sayın davutoğlu madem seçim hükümetini istemiyordunuz. hükümet kurma görevinin CHP'ye verilmesi için neden hiç sesinizi çıkarmadınız. Davutoğlu içinde bulunduğu duruma meşruiyet arıyor. Başkan seçilseymiş şehit tabutları gelmezmiş. Bunu söyleyen bakanlar var. Önümüzde bir seçim var. Milletimiz 7 Haziran'dan bu yana görüyor, takip ediyor. Biz milletimizden sadece 4 yıl istiyoruz.

Erken seçim

Seçimin tarihi konusunda henüz netlik yok. 1 Kasım olarak buyuruldu bir yerlerden. CHP çıkacak takvime göre harekete edecek. 8 kasım uygun ama karar YSK'nın.

Seçim hükümeti

CHP tavrını ortaya koymuştur. Bu tavırdan sonra zaaf gösterecek hiçbir milletvekilimiz yoktur.

Biz parasız pulsuz da seçimde mücadelemizi yaparız.