-CHP KARARI GRUP TOPLANTISINDA ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantıda, CHP'nin, TBMM'de bugün yapılacak 24. Dönem milletvekili yemin töreniyle ilgili tavrı değerlendirildi. Kararın, TBMM'de yapılacak grup toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağı belirtildi. Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin soruları üzerine, ''Gruba sorup öyle karar alacağız. Kararı genel başkanımız 14.30'da açıklayacak'' dedi. Bu arada en yaşlı üye sıfatıyla bugünkü oturumu yönetecek olan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi de Genel Merkeze gelerek Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşme yaptı. MYK'ya katılmadığını belirten Ekşi, CHP'lilerin yemin törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de ''Saat 15.00'i beklemeye mecburuz'' karşılığını verdi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan MYK üyeleri parti genel merkezinden ayrılarak, TBMM'ye gitti.