T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP KARARI GRUP TOPLANTISINDA ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 15:38

-CHP KARARI GRUP TOPLANTISINDA  ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantıda, CHP'nin, TBMM'de bugün yapılacak 24. Dönem milletvekili yemin töreniyle ilgili tavrı değerlendirildi.  Kararın, TBMM'de yapılacak grup toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağı belirtildi.  Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin soruları üzerine, ''Gruba sorup öyle karar alacağız. Kararı genel başkanımız 14.30'da açıklayacak'' dedi.  Bu arada en yaşlı üye sıfatıyla bugünkü oturumu yönetecek olan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi de Genel Merkeze gelerek Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşme yaptı. MYK'ya katılmadığını belirten Ekşi, CHP'lilerin yemin törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de ''Saat 15.00'i beklemeye mecburuz'' karşılığını verdi.  Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan MYK üyeleri parti genel merkezinden ayrılarak, TBMM'ye gitti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24