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CHP'nin Kamer Genç'i disipline sevk etmeyeceği iddia edildi

CHP'nin, Japon Milli Günü resepsiyonunda konuşan Emine Erdoğan'a tepki gösteren Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i disipline vermeyeceği iddia edildi

28 Kasım 2013 14:56

CHP, Japon Milli Günü resepsiyonunda Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, “Sen hangi sıfatla burada konuşuyorsun” diye tapki gösteren Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i disipline sevk etmeyeceği iddia edildi.

ANKA'nın haberine göre, CHP yönetimi, Genç’in tavrının doğru olmadığını, ancak disipline sevk edecek ya da kınamayı gerektirecek bir durumun da olmadığını düşünüyor. CHP yönetimi, Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan örneğini vererek Genç’i disipline sevk edecek bir durumun olmadığını ifade ediyor. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine Kamer Genç de katılacak.

CHP Grup Disiplin Kurulu Başkanı Ömer Süha Aldan ise, “Bu Meclis dışında eylem olduğu için bu MYK’da değerlendirir, bize gelmiş bir şey yok” dedi. Aldan, Meclis dışında gerçekleşen bir konunun CHP Grup Disiplin Kurulu’nun konusu olmadığını belirtirken, “Varsa bir şey, sevke bağlı Yüksek Disiplin Kurulunu ilgilendiriyor” dedi.

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