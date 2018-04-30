CHP: Kalın ve Akar'ın Gül'ü ziyareti yeni 28 Şubatçılıktır, açık biçimde darbeciliktir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, aday olmayacağını açıklaması öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından ziyaret edildiği yönündeki iddiaları, 'siyasete askeri vesayet bulaştırma' ve 'yeni 28 Şubatçılık' olarak nitelendiren Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan, "Açık bir biçimde darbeciliktir. Siyasete asker eliyle dizayn verme çabasıdır. 20 Temmuz sivil darbesi bu ziyaret ile üniforma giymiştir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili adaylığına başvurup başvurmayacağına dair bir soruyu da yanıtlayan Tezcan, "Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki milletvekili adayı olmayacak" dedi ve partinin başka bir ismin cumhurbaşkanı adayı olmasına karar vermesi halinde ise Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adayı olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

"Başka cumhurbaşkanı adayı çıkacaksa, milletvekili adayı olması gerekiyor"

CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında CHP'nin MYK gündemini değerlendiren Tezcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği için adaylık başvurusunun olup olmayacağına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Yani benim bildiğim başvuracak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olan da başvurmasıdır. Şimdi siz bu soruyu niye sorduğunuzu ben biliyorum, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı'nın dolambaçlı yoldan bir sorusu. Genel Başkanımız başvuracak, nasıl başvuracak? Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili parti kararını verdikten sonra Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki milletvekili adayı olmayacak. Ama Sayın Genel Başkanımız, parti, partinin yetkili organları önümüzdeki süreçte bir başka Cumhurbaşkanı adayı ile çıkacaksa, yakın zamanda bu belli olacak. O zaman doğal olarak; benim görüşüm tabi bu, Sayın Genel Başkanımız milletvekili adayı olması gerekiyor. Yani soru biraz yarım tuzak soruydu ama.”

‘Kalın ve Akar ziyareti’ iddiası: Siyasete askeri vesayet bulaştırmadır, yeni 28 Şubatçılıktır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, aday olmayacağını açıklaması öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından ziyaret edildiği yönündeki iddiayla ilgili de konuşan Tezcan, "Siyasette bir yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşılaştık. Bir yeni askeri vesayet girişimi ile karşılaştık. Ne yazık ki ortalığın yıkılması gerekirdi. Bununla ilgili basın açıklaması yaptık. Medyada hak ettiği yeri bulamadı. Hatta haberi yapan bir gazeteci işinden oldu sonra da ben kendi isteğim ile ayrıldım demek zorunda bırakıldı” dedi. Yaşananları, ‘kampanya sürecinde de unutmayacaklarını’ ifade eden Tezcan, şöyle devam etti:

“Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tam da Abdullah Gül'ün adaylık konuları görüşülerken Abdullah Gül'ü ziyarete gitmiştir. Bu ziyaretin içeriği Abdullah Gül'e aday olma telkinidir. Bu yıllar sonra bir yeni Ali Fuat Başgil olayıdır. 1961 yılında Başgil'e aday olmaması yönünde yapılan baskının yıllar sonra bir tekrarıdır. Bu siyasete askeri vesayet bulaştırmadır. Bu yeni 28 Şubatçılıktır. Açık bir biçimde darbeciliktir. Siyasete asker eliyle dizayn verme çabasıdır. 20 Temmuz sivil darbesi bu ziyaret ile üniforma giymiştir. Askeri kanadını tamamlamıştır. İzaha muhtaç bir durumdur. Böylesi bir dönemde hatır ziyareti yapılacak günlerden geçmiyoruz. Bu çok açık askeri vesayet girişimidir. Erdoğan, saray iktidarı tek adam koalisyonu çöküşün eşiğine geldiğini anlağında son çözümü askeri vesayete sarılmakta bulmuştur. Maske düştü, takke düştü kel göründü. Perde yırtıldı arkadaki gerçek ortaya çıktı.”

"Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz"

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayının bu haftanın ortasında açıklanacağını belirten Tezcan’ın açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız.

-Adaylık müracaatlarımız bugün başladı. Seçim takvimi başladı. Bir çağrı yapma gereği duyuyoruz. 2 Mayıs'ta seçmen kütükleri askıya çıkacak. 2-12 Mayıs tarihleri arasında seçmen kütüklerine itiraz imkanı var. Vatandaşların oy kullanma hakkından mahrum kalmamaları veya sahte seçmen ihtimaline karşı önlem almak üzere kendi isimlerini kontrol etmeleri güvenli bir seçim açısından yararlı olacaktır. Hep 24 Haziran'ı konuşuyoruz. İki tarih var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 8 Temmuz'da ikinci tur seçimi yapılacak. Vatandaşlarımızın muhtemel tatillerini bu tarihleri dikkate alarak planlama yapmalarında yarar var.

"Mahkeme gazetecilik faaliyeti mahkûm etmenin ayıbının altına imza atmıştır"

-Cumhuriyet davası hak etmediği şekilde mahkumiyet ile sonuçlandı. İddialar ve olay baştan sona gazetecilik faaliyetidir. Mahkeme gazetecilik faaliyeti mahkum etmenin ayıbının, utancının altına imza atmıştır. Önümüzdeki süreçte itiraz ve temyiz aşamalarında bunun düzeleceğine inanıyoruz. Casusluk aranıyorsa FETÖ'yu kozmik odaya sokarak tarihimizin en büyük casusluk olayına yardım ve yataklık eden imkân sağlayan AK Parti iktidarlarının sorumlularına bakmak gerekir. Bu hükümet imkânları, eli ile casusluk yapmaktır.

"Erdoğan, tek adam rejimi, Türkiye'yi bölüyor"

-Siyaset üslubu bozuldu. AK Parti Genel Başkanının konuşmalarına baktığınız zaman çocuklarımızın o konuşmaları dinlemesinden imtina eder olduk. Ahlakları bozulacak. Çocukken Cumhurbaşkanlarını dinleyip örnek alırdık. Şimdi Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmiş bir Genel Başkan var çocuklarımızı sakınıyoruz aman ağızları bozulur dinlerlerse diye. Siyasetin dilini kirletti. Biz seviyeyi düşürmeyeceğiz. Güzel bir atasözümüz var; testinin içinde ne varsa ağızından o dökülür. Ne söylüyorsa bizimle ilgili bilin ki içinde o vardır. Kendi içindekini döküyor demektir.

-Türkiye bir başka bölücülük ile karşı karşıya. Erdoğan, tek adam rejimi, Türkiye'yi bölüyor. Toplumu kutuplaştırdı. Ülkeyi, geldiği günden beri bölme sevdasında. Şimdi de üniversiteleri bölüyor. 11 üniversiteyi bölüyor. Neden bölüyorsunuz? Bin yıllık üniversite. O kurumsal kimliğinden dolayı övünç duyuyor. Üniversiteyi bölmek demek kurumsal kimliği parçalamak demektir. İstanbul Üniversitesi'ne, Gazi Üniversitesi'ne düşman mısınız? Öğrenci sayısı fazla ise kampüsü genişletirsin. Giderken bile tahribat yaratarak gidiyorlar.

"Tatlı ve çerez niyetine de yolsuzluk yapan bir iktidar"

-AK Parti iktidarı iki lobi bir hobi iktidarıdır. Birincisi faiz ikincisi ithalat lobisi, hobi yolsuzluk hobisi. Faiz lobisinin ortağı bunlar. Hububat, et, saman her şey ithal. Kendi çiftçisini tütününü, şeker fabrikalarını yok eden bir iktidar. Çünkü ithalat lobisi ile ortaklar. Doyma noktası var. Bunlar doyduğu halde çerez niyetine yolsuzluk yapmaya başladılar. Tatlı ve çerez niyetine de yolsuzluk yapan bir iktidar. İnşallah millet 24 Haziran'da iki lobi bir hobi iktidarına son verecek.

-(YSK Başkanı Sadi Güven'in seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklama) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sandık güvenliğini koruyacağız. YSK, 'niye şikâyet ediyorlar?' diyeceğine nedir bu tablo deyip önlem alırsa güvenli bir seçim yaparız.

-(İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçlarına göre seçim sonuçlarının iptal edilebileceği yönündeki iddiaları) Akşaner'in açıklamasını duymadım. Ama şunu cesaretle paylaşıyorum milletin gücüne dayanmadan kimsenin seçimi kazanmadım diye iptal edebilme gücü, yetkisi yoktur. Ona fırsat vermeyiz. Kimsenin haddine değil. Böyle bir kulis haberi yayıyorlarsa kimsenin gücü orada oturmaya yetmez" açıklamasında bulundu.

-(CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekillinin dönüşü) Teknik açıklamayı seçim hukukunu bilenlere sorun. Zamanı gelince geleceklerdir. Siyasi bir karar ile önemli bir görev yaptılar. Aynı irade ne zaman gerekli görürse o zaman arkadaşlarımız gelirler. Başladıkları görevi hakkıyla bitirirler" dedi.

DÜZELTME - Doğan Haber Ajansı’nın Tezcan’ın açıklamalarına dair servis ettiği ilk metninde eksik ifadeler bulunması nedeniyle haber ilk olarak “CHP Sözcüsü'ne göre, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmamalı” başlığıyla yayınlanmış; ardından basın toplantısının görüntülerinin izlenmesi üzerine değiştirilmiştir. DHA da, benzer bir şekilde Tezcan’ın açıklamalarıyla ilgili haberini revize etmiştir.