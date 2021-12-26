CHP Kadın Kolları, son bir yılda 60 bin kadını üye yaptı

CHP Kadın Kolları, son bir yılda 60 bin yeni kadını partiye üye yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ örgütünden üye olan 50 bininci yeni kadın üye Seda Tosun’u ve Eskişehir örgütünden üye olan 60 bininci kadın üye Behice Damla Can’ı makamında ağırladı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK Üyeleri Ayten Gülsever, Hatice Semerci, Elazığ Kadın Kolları İl Başkanı Ayten Çekil, Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü eşlik etti. Kılıçdaroğlu, 50 ve 60 bininci yeni kadın üyelere “Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş” kitabını hediye etti.

Kılıçdaroğlu, yeni kadın üyelerin partiye üye olma hikayelerini de dinledi. 50 bininci yeni kadın üye Seda Tosun, üniversitede sınıf öğretmenliği öğrencisi olduğunu belirtirken 60 bininci yeni kadın üye Behice Damla Can ise üç yıl önce mezun olduğunu ve hâlâ iş bulamadığını anlattı.

"Aile Destekleri Sigortası’nı bütün yurttaşlara tek tek anlatın"

Yeni kadın üyeleri dinleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin içinde bulunduğu duruma ilişkin, “Gittiğimiz illerde gençlerle bir araya geliyorum. Çok iyi sorular soruyorlar, ülkenin mevcut durumunu çok iyi analiz ediyorlar. Umutsuzluk içerisindeler. Yurtdışına giderek iş bulma ve özgürce yaşama beklentileri var. Bu hayallerini Türkiye’de gerçekleştirebileceklerini, güzel günlerin yakın olduğunu anlatıyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’ya da bir talimat vererek, “Her eve girin, çalınmadık kapı bırakmayın ve Aile Destekleri Sigortası’nı bütün yurttaşlara tek tek anlatın. Kadın kollarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Yaşadığımız bereketli topraklarda yoksulluğun bir kader olmadığını söyleyin” diye konuştu.