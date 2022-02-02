CHP Kadın Kolları'ndan kadın istihdamı etkinliği: Kılıçdaroğlu da katılacak

CHP Kadın Kolları, yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla “Kadın İstihdamı” etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte kadın istihdamını arttırmaya yönelik yol haritası açıklanacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, etkinliğe ilişkin olarak, "Kadını istihdam dışına iten, kadına işsizliği reva gören bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu nedenle iktidara yürüyen bir parti olarak, bu konuya da odaklandık. Yol haritamız hazır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka önderliğinde “Kadın İstihdamı Buluşması” başlıklı bir etkinlik yapılacak. CHP Genel Merkezi’nde yarın yapılacak olan toplantıya, CHP liderinin yanı sıra, CHP MYK Üyeleri, CHP PM üyeleri, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve odaların temsilcilerinin katılacağı duyuruldu. Ayrıca Millet İttifakı üyesi partilerin Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarının toplantıda bulunacağı belirtildi.

Etkinlikte açılış konuşmalarını sırasıyla CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yapacak.

"Kadın işsizliğini reva gören bu düzeni kabul etmiyoruz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın toplantıyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Ülkemizde biz kadınların nefesini kesen iki sorun var: birincisi kadına yönelik şiddet, ikincisi ise işsizlik. Kadına yönelik şiddetle mücadele için YaşamHak projemizi 2 yıl önce hayata geçirdik. Şimdi sıra istihdamda… Yoksulluk ve işsizlik en çok biz kadınların hayatını etkiliyor.

CHP Kadın Kolları, yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla “Kadın İstihdamı” etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte kadın istihdamını arttırmaya yönelik yol haritası açıklanacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, etkinliğe ilişkin, "Kadını istihdam dışına iten, kadına işsizliği reva gören bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu nedenle iktidara yürüyen bir parti olarak, bu konuya da odaklandık. Yol haritamız hazır" dedi.

CHP Kadın Kolları, yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla “Kadın İstihdamı” etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte kadın istihdamını arttırmaya yönelik yol haritası açıklanacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, etkinliğe ilişkin, "Kadını istihdam dışına iten, kadına işsizliği reva gören bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu nedenle iktidara yürüyen bir parti olarak, bu konuya da odaklandık. Yol haritamız hazır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka önderliğinde “Kadın İstihdamı Buluşması” başlıklı bir etkinlik yapılacak. CHP Genel Merkezi’nde yarın yapılacak olan toplantıya, CHP liderinin yanı sıra, CHP MYK Üyeleri, CHP PM üyeleri, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve odaların temsilcilerinin katılacağı duyuruldu. Ayrıca Millet İttifakı üyesi partilerin Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarının toplantıda bulunacağı belirtildi.

Etkinlikte açılış konuşmalarını sırasıyla CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yapacak.

"KADINA İŞSİZLİĞİ REVA GÖREN BU DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın toplantıyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Ülkemizde biz kadınların nefesini kesen iki sorun var: birincisi kadına yönelik şiddet, ikincisi ise işsizlik. Kadına yönelik şiddetle mücadele için YaşamHak projemizi 2 yıl önce hayata geçirdik. Şimdi sıra istihdamda… Yoksulluk ve işsizlik en çok biz kadınların hayatını etkiliyor. Kadını istihdam dışına iten, kadına işsizliği reva gören bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu nedenle iktidara yürüyen bir parti olarak, bu konuya da odaklandık. Yol haritamız hazır. Toplantıda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, kadın istihdamına ilişkin hedefimizi ve yol haritamızı açıklayacağız.”

KADINLAR, KAYIT DIŞI ÇALIŞMANIN OLUMSUZLUKLARINI ANLATACAK

Türkiye’nin çeşitli illerinden etkinliğe katılacak kadınlar, kürsüye çıkarak işsizliğin hayatlarını nasıl etkilediğini, kayıt dışı çalışmanın olumsuzluklarını anlatacak.

Etkinliğin ilk oturumunda “Türkiye’de Kadının İstihdamdaki Yeri” konuşulacak. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu’nun görüşlerini paylaşacağı oturumun moderatörlüğünü Özlem Gürses yapacak.

İkinci oturumda, “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” konusu ele alınacak. Elif Doğan Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek olan oturumda, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisti Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Derin Yoksulluk Ağı’nın Kurucusu Hacer Foggo, İMECE Ev İşçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın görüşlerini aktaracak.

Son oturum olan “Sağlık ve Sosyal Haklar Temelinde Kadın İstihdamı” başlığında ise TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu, EŞİK Platformu’ndan Özgül Kaptan, İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Aynur Dankaz söz alacak. Emine Demirel Aksoy’un moderatörlüğüyle yapılacak olan oturumda, mevcut duruma ilişkin analizler ve çözüm önerileri konuşulacak.

Bu nedenle iktidara yürüyen bir parti olarak, bu konuya da odaklandık. Yol haritamız hazır. Toplantıda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, kadın istihdamına ilişkin hedefimizi ve yol haritamızı açıklayacağız.”

Kadınlar, kayıt dışı çalışmanın olumsuzluklarını anlatacak

Türkiye’nin çeşitli illerinden etkinliğe katılacak kadınlar, kürsüye çıkarak işsizliğin hayatlarını nasıl etkilediğini, kayıt dışı çalışmanın olumsuzluklarını anlatacak.

Etkinliğin ilk oturumunda “Türkiye’de Kadının İstihdamdaki Yeri” konuşulacak. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu’nun görüşlerini paylaşacağı oturumun moderatörlüğünü Özlem Gürses yapacak.

İkinci oturumda, “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” konusu ele alınacak. Elif Doğan Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek olan oturumda, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisti Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Derin Yoksulluk Ağı’nın Kurucusu Hacer Foggo, İMECE Ev İşçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın görüşlerini aktaracak.

Son oturum olan “Sağlık ve Sosyal Haklar Temelinde Kadın İstihdamı” başlığında ise TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu, EŞİK Platformu’ndan Özgül Kaptan, İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Aynur Dankaz söz alacak. Emine Demirel Aksoy’un moderatörlüğüyle yapılacak olan oturumda, mevcut duruma ilişkin analizler ve çözüm önerileri konuşulacak.