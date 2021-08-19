CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Taliban ile ortak noktamız olamaz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Afganistan’da yaşananları kederle takip ettiğini belirterek, “Kadın ve çocukların hayatını cehenneme çeviren Taliban ile ortak bir noktamız olamaz” dedi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; Nazlıaka, Taliban’ın sadece kadınlar ve çocuklar için değil, erkekler için de cehennem vadettiğini, insanların uçağın tekerliğinde yolculuk yapma umuduna çaresizce tutunduğunu dile getirdi.

"Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri "Kaygı ve derin bir keder ile takip ediyorum" diyen Nazlıaka, “Mayıs ayından bu yana saldırılarını artırarak sürdüren Taliban, ülke kontrolünü eline geçirir geçirmez; ilk icraat olarak 15 yaşından büyük kızları ve 45 yaş altı dulları savaş ganimeti gibi savaşçılara sundu. Kadını bir eşya gibi gören, kadına tacizi, tecavüzü, çocuğa istismarı ve şiddeti mubah gören barbar zihniyet nedeniyle kadınların intihar ettiği haberlerini alıyoruz. Kadınların ne giyeceğinden, konuşurken ki ses tonuna kadar her şeye karışan, çocuk yaşta evliliğin önünü açan, kadın isminin mekânlarda geçmesini dahi yasaklayan, kadınları insanların gözü önünde taşlayarak öldüren Taliban, ‘kadınlara şeriat hukuku içinde gerekli saygıyı göstereceğiz’ dedi. Film yönetmeni ve senarist Sahra Karimi, Taliban’ın Kabil’e girdiği anları sosyal medya hesabından canlı yayın ile paylaştı. Karimi’nin korku dolu gözlerinde gördük! Afganistan’da ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari’nin çaresizce öldürülmeyi beklediği açıklamasını okuduk. İnsanların uçağa binme telaşını gösteren videoları izledikçe kahrolduk.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay,"Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın açıklamalarına çok sayıda isim tepki göstermişti.