CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’dan İstanbul Sözleşmesi talimatı

Ankara’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen CHP 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Aylin Nazlıaka, bugün gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevine başladı. Nazlıaka, devir teslim töreninin hemen ardından 81 il kadın örgütüne İstanbul Sözleşmesi ile ilgili talimat göndererek çalışmalarına başladı.

Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak ve uygulanması için iktidara baskı yapmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm kadın örgütlerinin sahaya çıkmasını istedi. CHP’nin kadın örgütleri yarın saat 11.30’da eş zamanlı olarak 81 ilde basın açıklamaları gerçekleştirecek. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da yarın saat 11.30’da CHP Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçerek İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı seçildiği kurultayda yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şunları söylemişti:

“İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşanı, Sözleşmeyi uygulamak yerine kaldırmak isteyeni oturduğu koltuktan biz kaldıracağız. İstanbul Sözleşmesi kalacak, erkek egemen iktidar kalkacak.”

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