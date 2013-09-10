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Politika

CHP, kadın cumhurbaşkanı adaylarını tartışıyor

CHP kaynakları, kamuoyuna yansıyan hiçbir ismin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi. Sadece Kılıçdaroğlu ile 2-3 kişide olan kadın aday isimleri sır gibi saklanıyor

10 Eylül 2013 12:54

Kılıçdaroğlu, 'Köşk adayımız belli' dedi kulisler hareketlendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanı adayımız kadın" sözleri üzerine bu ismin kim ya da kimler olacağı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu dışında sadece 2-3 kişinin bildiği ifade edilen ismin “Çok sürpriz” olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam katıldığı bir TV programında Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını savunarak, “Erdoğan kazanamaz. Herkesi kucaklayan bir aday olmalı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kadın olacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne bir kadının cumhurbaşkanı seçilmesini doğru buluyorum. Bunun için herhangi bir isim veremem. Yıpranmaması gerekiyor. Bu isim bizim partimizin içinden değil. Fakat düşündüğümüz birden fazla kadın isim var, yıpratmak istemem” açıklaması yaptı. CHP liderinin bu sözleri sonrasında “O isim kim” sorusu sorulmaya başlandı.

Vatan'dan Kıvanç El'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun "aday parti dışından" demesi üzerine daha önce kulislerde Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulan Emine Ülker Tarhan, Güldal Mumcu, Gülsün Bilgehan gibi isimler gündemden düştü. Gazetecilerin Kılıçdaroğlu’na, "Adayınız Ümit Boyner mi?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Herkesin gönlünden biri geçer ama bu ismi gazetelerden okuyoruz" demesi de, adayın Boyner olmadığı yorumlarına neden oldu.


Sürpriz bir isim olacak


CHP’de daha önce Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Tülay Tuğcu ve CHP Milletvekili Şafak Pavey’in annesi gazeteci Ayşe Önal’ın isimleri kulislerde konuşulmuştu.

CHP kaynakları, kamuoyuna yansıyan hiçbir ismin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi. Sadece Kılıçdaroğlu ile 2-3 kişide olan kadın aday isimleri sır gibi saklanıyor. Seçimlere az bir süre kalmadan adayların açıklanmayacağı, bu yönde Kılıçdaroğlu’na soru yönelten Genel Başkan Yardımcılarına dahi aday ismi verilmediği bildirildi. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, “İsim çok sürpriz olacak ve kamuoyunun büyük çoğunluğunda kabul görecek” değerlendirmesi yaptı.

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