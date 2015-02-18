CHP, Kadıköy'de Mehmet Bekaroğlu'nu mu aday gösterecek?

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, yaklaşan 7 Haziran genel seçimlerinde Mehmet Bekaroğlu'nu Kadıköy listesinin ilk sırasına koyacağını iddia etti.

Muhalefet partilerinin AKP tabanını kendilerine çekmek üzerine strateji kurduğunu ifade ederek, "Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çatı Adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Erdoğan'a karşı çıkartan CHP, genel seçimde de Kadıköy listesinin ilk sırasına "Milli Görüş"ün simge isimlerinden biri olan Mehmet Bekaroğlu'nu koymayı düşünüyormuş" dedi.

Mehmet Barlas’ın Sabah gazetesinde ‘El Hayberi mantığını Türk siyaseti taşıyabilir mi?’ başlığıyla yayımlanan (18 Şubat 2015) yazısı şöyle:

El Hayberi mantığını Türk siyaseti taşıyabilir mi?

Önümüzdeki 7 Haziran seçimleri için özellikle muhalefet partileri AK Parti tabanını kendilerine çekmek ümidiyle, kendi felsefelerine pek uymayan aday adaylarının arayışı içindeler... Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çatı Adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Erdoğan'a karşı çıkartan CHP, genel seçimde de Kadıköy listesinin ilk sırasına "Milli Görüş"ün simge isimlerinden biri olan Mehmet Bekaroğlu'nu koymayı düşünüyormuş.

Bekaroğlu özellikle insan hakları konusundaki çalışmaları dolayısıyla bilinen, Fazilet ve Saadet partilerinde önemli görevler üstlenmiş, saygın bir isim... Ama Kadıköy'ün CHP'li seçmen tabanı ile aynı titreşim katsayısını ne ölçüde yakalayabilir, bilemeyiz. Neticede bu adaylık gerçekleşirse, bunun sonuçları öncelikle Kılıçdaroğlu ile Bekaroğlu'nu ilgilendireceği için, bize fazla şey söylemek düşmez.





Bir aday önerisi

Zaten CHP'nin İstanbul'a ilişkin tutumu kamuoyuna da yansıyan sorunlarla dolu değil mi? Hatta bazılarına göre Gürsel Tekin'in İzmir'in sorumluluğunu üstlenmesi ve İstanbul'un Mustafa Sarıgül'ün etki alanına bırakılması ihtimali de varmış...

Bu arada yine de hariçten gazel okumayı deneyerek CHP'ye özellikle mukaddesatçı seçmen tabanına cazip gelecek bir ismi aday listesine koymalarını önerebilirim... Gerçi bu kişi şu anda Suudi Arabistan uyruğunda bulunuyor. Ama muameleler hızlandırılıp, aday koyma süresi bitmeden bu kişi hem vatandaş hem de aday olabilir.



İmam el Hayberi



CHP yönetimine cazip gelecek bu kişinin adı El Hayberi ve kendisi bir imam... El Cezire'nin haberine göre El Hayberi bir panelde öğrencilerin dünyanın sabit olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap verirken "Dünya sabittir. Hareket etmiyor" demiş.

El Hayberi dünyanın dönmediği yönündeki düşüncesini, önündeki plastik su bardağıyla açıklamaya çalışırken şöyle konuşmuş:

"- Bir kere bakalım, biz neredeyiz? Diyelim ki Serce Havaalanı'ndan uçakla Çin'e gidiyoruz. Dünya dönüyor dediniz değil mi? Peki bana odaklanın şimdi... Bu su bardağı dünya... Eğer dünya dönüyorsa, uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez mi? Doğru mu yanlış mı? Eğer dünya aksi yönde dönseydi bu sefer de uçak asla Çin'e ulaşamazdı. Çünkü Çin de uçak gibi dönüyor olacaktı."





Allah iyiliklerini versin

El Hayberi'nin dünyanın dönmediğine ilişkin gözlemleri ve savları ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçilmişlerin egemen olduğu demokrasiye ilişkin gözlemleri ve savları arasındaki uyumu dikkate aldığımızda, bu Suudi vatandaşının İzmir'de CHP listesinin birinci sırasına konulmasının mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

1600'lü yıllarda "Dünya güneş çevresinde dönüyor" dediği için Engizisyon tarafından iki kez mahkûm edilen Galile'den 400 yıl sonra El Hayberi'nin "Dünya dönmüyor" demesine sosyal medyada gösterilen tepkilerin en anlamlısında "Allah iyiliğini versin" deniliyordu... Siyaset dünyamızda aklımızı ve sabrımız zorlayan söylemlerin sahipleri için ben de aynı temenniyi seslendiriyorum.