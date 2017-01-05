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CHP İzmir Milletvekili, saldırıyı anlattı

"Şehit polisin başarını yadsımamak lazım"

05 Ocak 2017 21:00

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’de yaşanan bombalı terör saldırısı ve ardından yaşanan çatışmada neler olduğunu anlattı. CHP’li Bayır, şehit olan polis memurunun büyük bir saldırıyı önlediğine dikkat çekerek, “Orada patlamadan istifa eden 2 terörist, hâkimlerin kullandığı kapıdan içeri giriyorlar. 14-15 dakikalık bir çatışma yaşanıyor içeride” dedi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’a bağlanan Bayır’ın açıklamaları şöyle:

Tacettin Bayır“Bizim de aldığımız bilgi adliye binasının otopark girişinin kapısında polis memurunun aracın girmesine izin vermemesiyle başlıyor. Bir adliye görevlisi ve polisimiz şehit oluyor. O patlamadan istifa eden başka bir kapıdan adliye içine 2 terörist giriyorlar. Patlama telaşından faydalanarak giriyorlar. Hâkimlerin girdiği kapıdan. 14-15 dakikalık bir çatışma meydana geliyor. Biz hatta radyo canlı veriyordu, arabamdan da dinledim silah seslerini. Sonuç itibariyle teröristler aslında amacına ulaşamadılar, vahim sonuçlar doğurabilirdi.

“Bizim orada gerçekten polisin başarını yadsımamak lazım. İstanbul’da Ankara’da olan patlamalardan sonra bazı haddini bilmezlerin ‘İzmir’de niye olmuyor niye efendim, orada da olsun’ dediklerini hatırlıyorum.”

Polisin teröristle çatışma anı:

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