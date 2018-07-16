CHP İzmir delegeleri olağanüstü kurultay için imza verdi

İzmir'de olağanüstü kurultay isteyen CHP'li delegeler ilk imzalarını Bornova'da bulunan 4'üncü Noter'de verdi. CHP eski İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, 52 kurultay delegesinden 30'unun imzasını alacaklarını söylerken, Nevzat Kavalar ise Türkiye genelinde 700'lere varan imza toplanacağını ve kurultayın gerçekleşeceğini ileri sürdü. Delegeler, değişim istediklerini belirtti.

CHP eski İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven , CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Tatlı, Bornova'da bulunan 4'üncü Noter'e giderek, olağanüstü kurultay için imzalarını verdi. İmza verdikten sonra açıklama yapan Asuman Ali Güven , 24 Haziran seçimleri sonucunda Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığını, kendilerinin ise seçimleri kaybettiklerini söyledi.

Seçim sonuçlarının ardından partide tartışmaların başladığını anımsatan Güven, "Seçim sonuçları irdelenirken partimizin oyunun yüzde 22'lere düştüğünü gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız olan Muharrem İnce'nin oyları ise yüzde 30.6'yla önemli bir rakama ulaştı. Seçim sonuçlarından sonra hızlı bir şekilde bir değişim rüzgarı esmekte. Değişim talebi vardır" dedi.

Genel Merkez tarafından değişime gidilmesini beklediklerini fakat bunun gerçekleşmediğini ifade eden Güven , "Bu değişimi kurultayımızı toplayarak gerçekleştirmeyi isterdik ama maalesef bu gerçekleşmedi. Noter huzurunda imzayla yapılıyor. 15 gün sonra imzalar Genel Merkez'e iletilecek ve kurultay toplanacak. Değişim artık kaçınılmazdır" diye konuştu.

''Genel başkanımızı seviyoruz''

Türkiye'de mutlaka değişimin olacağını söyleyen Güven, CHP'nin değişmek ve yeniden yapılanmak zorunda olduğunu savundu. Bunun kaçınılmaz olduğunu ileri süren Güven, şunları söyledi:

"Bunu yaparsak yerel seçimlerde başarılı olma şansımız var. İzmir'deki 22 ilçeyi 30 ilçe yapma şansımız olacaktır. Aksi takdirde daha olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. İzmir delegasyonu olarak bu duyarlılıkla hareket ediyoruz. CHP'nin başarılı olmasını istiyoruz. Seçeceğimiz genel başkanı bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istiyoruz. Onun için de genel başkan yaptığımız kişi yıllara sarih mücadelede aday olarak şimdiden hazırlansın ve seçimi kazansın istiyoruz. Genel başkanımız 9 seçimdir seçime katılıyor. Maalesef partiyi iktidara taşıyamadı. Genel başkanımızı seviyoruz. Değerli bir büyüğümüz. Onursal genel başkanımız olsun istiyoruz. Bugüne kadar arkasında durduk ama artık halk değişim istiyor."

''Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bir kurultay toplanmasını bekliyorduk''

CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ise değişimin halktan gelen bir talep olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi bir devlet adamlığı yaptığını kaydetti.

Kavalar açıklamasında şunları ifade etti: "Bu konuda kendisinden farklı bir değerlendirme bekliyorduk. Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bir kurultay toplanmasını bekliyorduk. Bu sadece kurultay delegelerinin talebi değil. Halktan gelen bir talep. Bunu göz ardı etiler. Bu göz ardı edilemeyecek bir talep çünkü önümüzde yerel seçimler var. 30'un üzerinde delege arkadaşımızın imzasını alacağız. 52 kurultay delegesi var. Bunların isimlerini açıklamak istemiyoruz. Kendilerine baskı yapılmasını istemiyoruz''

''Bir de imza verecek olan kurultay delegelerinin hepsini burada toplayarak şov yapmak gibi bir amacımız da yok. Partimiz zarar görsün istemiyoruz. Değişim tehdit değil partimizin yenilenmesi adına bir fırsattır. Biz bu fırsatı yaratmaya çalışacağız. En kısa sürede Türkiye genelinde 700'lere varan imza toplanacak ve bu kurultay gerçekleşecek. Bundan eminiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da değişimden yana olduğunu vurgulayan Kavalar, “Aziz Başkan'ın yaptığı açıklamalardan onun da değişim istediğini ve bu değişimin gerçekleşmesi adına bir adım atılmasını, hatta bizler açıklama yaptıktan sonra o da aynı şekilde genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna öncülük etmesini istedi. Ama bu talepler geri çevrildi" dedi.

''Değişime karşı direnç göstermemek gerekiyor''

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hatice Tatlı da değişime direnç gösterilmemesi gerektiğini savunarak, "Partimizde 50 yıldır varım. Yarım yüzyıllık CHP'nin geçmişini bilenlerdenim'' diye konuştu.

Değişimin ne zaman olması gerektiğini en iyi hissedenlerden olduklarını vurgulayan Tatlı, ''Çünkü bizi dışarda görenlerin 'Değişim yapmazsanız CHP'ye oy vermeyeceğiz' diyen büyük bir kitleyi karşımızda gördük. Değişime karşı direnç göstermemek gerektiğini düşünüyorum. Genel başkanımızı çok seviyoruz ve hak, hukuk, adalet diye o yaşta 435 kilometre yürümesini dünyada bir örnek. Ancak bir değişim gerekiyor, yeni bir soluk yeni bir yüz gerekiyor. Anladık ki değişimle biz yüzde 30'ların üzerine çıkıyoruz" diye konuştu.