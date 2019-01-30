CHP İzmir Adayı Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Tunç Soyer, "Gönlüm, yüreğim, bütün heyecanım ve dualarım seninle. İnanıyorum ki İstanbul'u değiştireceksin. Hem de hakkettiği yere taşıyarak. Bu hissiyatı paylaşmak için geldim" dedi.

"Ziyaret beni mutlu etti"

Esenyurt'taki seçim çalışmalarının ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçen Ekrem İmamoğlu, buradaki makamında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü. Ziyaretten dolayı Soyer'e teşekkür eden İmamoğlu, "Sevindirici olan Türkiye'nin her yerinden çok kıymetli tecrübelere sahip belediye başkan adaylarıyla birlikte yola çıkmış olmak. Kendi adaylığım kadar sevindiğim, arkadaşlarımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ziyareti beni mutlu etti. Umut ediyorum işbirliğimiz hem fikirsel anlamda, hem tecrübeleri birleştirme noktasında, hem iki kent için, hem de Türkiye'deki kentler için devam edecektir. Biz Türkiye'nin lokomotifi olma, bütün sorunların yereldeki çözümleri oluşturma konusunda büyük başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Sorunun çözümü yerelden başlayacaktır. Tunç Soyer ağabeyimin yolu açık olsun. Beraber büyük bir başarıya imza atacağız" ifadelerini kullandı.

"Desteğimi, dualarımı ve inancımı bil istedim"

Daha sonra konuşan Tunç Soyer de, "Gerçekten ismin açıklandığı günden beri içime su serpildi. Senin gibi iyi yetişmiş, siyaseti tertemiz yürüten ve başarı hikayesi olan birinin aday olması ümit verici. Gönlüm, yüreğim, bütün heyecanım ve dualarım seninle. İnanıyorum ki İstanbul'u değiştireceksin. Hem de hakkettiği yere taşıyarak. Bu hissiyatı paylaşmak için geldim. Desteğimi, dualarımı ve inancımı bil istedim. O yüzden yanındayım. Türkiye yerelden değişecek. Artık o çok net olarak orta. Yereldeki başarıyı bizler ortaya koymalıyız. En büyük sorumluluğumuz bu. İnsanlar umut bekliyor. Kapımızda ekonomik kriz var. Gerçekten büyük sıkıntıları var bu insanların. Onların hayatlarını iyileştirmek asli görevimiz. El ele vereceğiz ve Türkiye'yi hakkettiği yere taşıyacağız. Arkadaşlar bilmez belki, biz Ekrem başkan ile çok panellere katıldık, ortak konuşmacı olduk. Bu vesile ile onu derinliğini entelektüel birikimini yakından tanıma fırsatı bulduk. Sadece sokakta iş yapan biri değil, aynı zamanda yaptığı işin arkasında olan biri. Yaptığı her şeyin teorik birikimi var. Onu görmek de çok umut verici. Yaptığınız işlerin fikri bir karşılığı yoksa o dökülebiliyor. Ama senin öyle değil. Söylediğin her şeyin karşılığını sokağa aktarıyorsun. Velhasıl iyi ki Ekrem başkan aday gösterildi. İstanbul için çok umut verici bir adım bu. O da bunu tam kalbimle inanıyorum ki tamamına erdirecek. Böylece İstanbul bambaşka bir güzelliğe kavuşacak" şeklinde konuştu. (DHA)