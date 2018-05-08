T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP-İyi Parti-Saadet ve DP'nin ittifakına itiraz: Millet adı kullanılamaz!

YSK, kararı bugün verecek

08 Mayıs 2018 11:04

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ‘Millet ittifakı’ adını verdikleri seçim birlikteliği ile ilgili olarak YSK’ya  başvuru yapıldı. Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla dün Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruda,  ‘Millet’ ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edildi.

YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre,  Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, ‘Millet İttifakı’ unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

Karar bugün verilecek

YSK, Millet Partisi’nin yaptığı itirazı bugün görüşerek karara bağlayacak. YSK, Millet Partisi’nin itirazını haklı bulursa, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakındaki ‘Millet’ ifadesinin değiştirilmesi gündeme gelecek.

ETİKETLER

millet ittifakıhaberaçıklamaitirazisim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24