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CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partililer bir araya geldi: Seçim güvenliğini sağlamalıyız

"Kampanya sırasında ittifak partileri olarak, HDP ile birlikte ortak çadır kurabiliriz"

15 Mayıs 2018 17:16

Adalar Demokrasi Meclisi’nin çağrısıyla yapılan “Seçim Süreci ve Güvenliği” toplantısına katılan CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi temsilcileri 24 Haziran seçimlerinde dayanışma ve işbirliği içinde hareket etme gereğini dile getirdi. 

Adalar Demokrasi Meclisi’nin çağrısıyla, 14 Mayıs’ta yapılan forum tarzı toplantıda görüşlerini dile getiren dört partinin ilçe başkanları, söz birliğiyle “Bir arada yaşıyoruz, yaşayacağız” diyerek tabandaki buluşmaya dikkat çekti.     

Büyükada Çelik Gülersoy Kültür Merkezi’nde, kalabalık bir katılımcı topluluğu önünde söz alan ilçe başkanları, OHAL şartlarında KHK’lerle getirilen düzenlemelerin, önceki seçimlerde ve 16 Nisan referandumunda yaşanan ihlâllerin, 24 Haziran’daki baskın seçime ilişkin haklı endişeler doğurduğunu, ancak “bir araya gelerek” ve “birlikte davranarak” seçim güvenliğini sağlamanın ve sandıklara sahip çıkmanın mümkün olduğunu vurguladı.   

Saadet Partisi Adalar ilçe başkanı Fesih Taybar “Birlikte hareket potansiyelimiz var, bunu görünür kılarsak büyük bir iş başarmış oluruz” derken, İyi Parti Adalar ilçe yönetiminden Haluk Derman, “Biz Adalılar olarak zaten her zaman farklılıklarımızla, bütün çeşitliliğimizle bir arada yaşamayı biliriz” ifadesini kullandı.

“Kampanya sırasında ittifak partileri olarak, HDP ile birlikte ortak çadır kurabiliriz"

CHP Adalar ilçe başkanı Mustafa Kerem Tunç, gönlünden geçenin “Millet İttifakı’nın HDP’yi de kapsaması” olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, diğer il ve ilçelerde seçim ve sandık  güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için verilebilecek desteğin önemi üzerinde durdu. HDP Adalar ilçe eşbaşkanı Katrin Nikolao ise HDP’nin 24 Haziran’da barajı geçmesinin hayati önemini hatırlattı.

İyi Parti temsilcisi Haluk Derman’ın “ortak çadır” önerisinin yanı sıra, Saadet Partisi ilçe başkanı Fesih Taybar’ın “partilerin ev ziyaretlerini birlikte yapması” önerisinin hem diğer parti temsilcileri hem de katılımcılar tarafından geniş kabul görmesi, tabandaki barış içinde birlikte yaşama ve demokrasi için birlikte hareket etme kararlılığının habercisi niteliğindeydi.

Adalar Demokrasi Meclisi, “Seçim Süreci ve Güvenliği” buluşmasında söz birliğine dönüşen bu dayanışma ve ortak çaba iradesinin halka halka yayılması ve kampanya sürecinde en etkin biçimde dile getirilmesi için kolları sıvadığını hem Adalar hem genel kamuoyuna duyurma kararı aldı. “Savaş denizinde barış adaları”nın çoğalması umuduyla…     

 

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