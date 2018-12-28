CHP-İyi Parti arasında 15 ilde daha ittifak görüşmesi

Yerel seçimler için CHP-İyi Parti ittifakı genişliyor. Kulis bilgilerine göre İyi Parti, CHP'nin yönetimindeki 8 ilde işbirliği yapacak. CHP ise 6 ilde daha İyi Parti adayını destekleyecek. 15 ile ilişkinse görüşmeler sürüyor.

Habertürk’ten Ömer Topsakal‘ın haberine göre CHP’nin yönetimdeki 8 il belediyesinde; Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop’ta, İyi Parti’nin aday çıkarmaması üzerinde duruluyor.

Buna karşılık CHP de Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir ve Osmaniye’de İyi Parti adayını destekleyebilir. .

Görüşmeler kapsamında karar verilmesi beklenen iller arasında Erzurum ve Kahramanmaraş da bulunuyor. İyi Parti’nin adayını açıkladığı Erzurum’da, CHP’nin aday çıkaracağı ve bu kentin, Mersin gibi işbirliğinin dışında bırakılabileceği konuşuluyor. Kahramanmaraş’ın ise, işbirliğine dahil edilebileceği belirtiliyor.