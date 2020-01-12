CHP istihdam için belediyeleri kullanacak; kooperatiflere ve kırsal kalkınma projelerine ağırlık verilecek

31 Mart yerel seçimleri ile 11’i büyükşehir belediyesi olmak üzere 250’yi aşkın belediyede yönetimi kazanan CHP, AKP döneminde artan işsizliği, yerel yönetimlerde “azaltmanın” yollarını arıyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstihdam sorununu çözemeyiz ama hafifletmemiz lazım. Belediyeler, hafifletmek için çalışma yapıyor” dedi.



BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre yerel seçimlerden bugüne kadar önceliğini israfı önlemeye veren CHP’li belediyelerin bundan böyle kırsal kalkınma ve istihdama yönelik projelere yoğunlaşacağı öğrenildi. Bu konu, CHP’nin ay sonunda üçüncüsünü yapmayı planladığı Yerel Yönetimler Buluşmasında tüm detaylarıyla masaya yatırılacak.





Kooperatiflere ağırlık verilecek

Belediyeler, istihdama katkı sağlarken, direkt istihdam eden kurumlar olmayacak. CHP’li belediyelerin istihdam araçlarından ilki kooperatifler olacak. Kooperatifler yalnızca gelir getirici bir uygulama olarak kalmayacak, aynı zamanda özellikle kadın istihdamının artırılması için de katkı sağlayacak. Yerel üretici ve kooperatifler sadece hammadde tedarikçisi olarak kalmak yerine yöreye daha fazla katma değer kazandıracak işlenmiş ürünler üretecek. Üreticinin pazarlama kapasitesinin geliştirilerek kısa tedarik zincirlerinin oluşturulması gibi konularda CHP’li belediyeler daha aktif bir rol üstlenecek. Ayrıca kırsal alanlarda sadece tarımsal üretim değil aynı zamanda kırsal sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinin geliştirilmesi için de projeler hayata geçirilecek. CHP’li belediyeler ayrıca Bölgesel İstihdam Ofisleri açarak, iş gücü ve yatırımcıyı buluşturmada da katkı sağlayacak. Bu çalışmaların bazı belediyelerde uygulanmaya başladığı belirtildi.





Kırsal kalkınma projeleri

CHP’li belediyelerin vatandaşı rahatlatacak, istihdam sağlayacak önemli projeler üzerine çalıştığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları anlattı: “Kırsal kalkınma projelerimiz var. Belediyelerimiz, bu güne kadar işleyiş ile ilgili sorunları aştılar. Bundan sonra vatandaşın sorunlarını çözmek için daha görünür ve artan bir ivme ile mücadele edecekler. Belediyelerimiz kendi boyutlarında ekonomik değerler yaratıyorlar ve istihdam yaratmanın çabası içindeler.”





İstihdam için dayanışma

“İstihdam konusunda vatandaşlar CHP’li belediyelerden büyük bir beklenti içinde. İşsizliği çözme gücü belediyelerde değil ama hafifletilebilir. İstihdamı artıracak projeler üzerine çalışıyorlar. Özel sektöre, sanayi sektörüne, tarım sektörüne kapasite artışı sağlayarak, onların sorunlarına çözüm bularak istihdamın artırılması olanaklı. Belediyelerimiz bu konuda bilgi alışverişi ve dayanışma içindeler. Örneğin, Arhavi’de belediye zor durumda. Bir çay fabrikası satın aldı ve burada istihdam yarattı. Tüm belediyelerimiz o fabrikaya destek olacak. Belediyelerimiz, sürekli kendi aralarında istihdamı destekleyici çalışmaların içinde olacaklar.”