CHP istifaların faturasını hükümete kesti!

T24 - CHP’den Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının emeklilik kararlarına, "askeri teamüllerin alt edilmesinin sonucu” yorumu geldi. Kılıçdaroğlu'nun tatilini yarıda kesip Ankara'ya geleceği öğrenildi...

Krize gebe olan YAŞ’a sayılı günler kala yine bir kriz patlak verdi ve Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile kuvvet komutanları emekliliklerini istedi.

Konuyla ilgili ilk değerlendirmelerden biri ana muhalefet partisi CHP’den geldi.

CHP, durumu, "Kaygı verici, askeri teamüllerin alt edilmesinin sonucu" şeklinde değerlendirdi.