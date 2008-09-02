CHP: İstifa yetmez, Dişli yargılanmalı

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin hakkındaki iddialar nedeniyle partideki görevinden istifa etmesinin yeterli olmayacağına belirterek, "CHP olarak Şaban Dişli'nin partideki görevinden istifa etmesinden kesinlikle

tatmin olmayız. Onun mutlaka milletvekilliği zırhından arınarak yargılanmasını ve

mahkemenin vereceği kararı beklemesini isteriz" dedi.



Özyürek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dişli'nin görevinden istifasını değerlendirdi.

Dişli hakkındaki iddiayı ve iddiaya konu belgeyi CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunun gündemine getirdiğini hatırlatan Özyürek, "Hep 'rüşvetin belgesi olur mu?' denir ya, rüşvetin belgesi olduğunu ispatladık" dedi.

Dişli'nin parti yöneticilerine, rüşvet almadığını ancak söz konusu belgeyi de açıklayamadığını söylediği bilgisini aldıklarını kaydeden Özyürek, iddiaya konu olayı da bir kez daha anlattı.

Olayın AKP'ye yakın çevrelerde bile "belgenin varlığı karşısında Dişli'nin kendisini savunma imkanı olmadığı" şeklinde ifade edildiğini belirten Özyürek, buna rağmen Dişli'nin bunun bir iftira olduğu şeklinde açıklamalarda bulunduğunu kaydetti. Dişli'nin bu açıklamaları sırasında bazı parti yöneticilerinin kendisinin yanında yer aldıklarını kaydeden Özyürek, "AKP'nin

dün yapılan MYK toplantısında artık partinin bu yükü taşıyamayacağı ve istifa etmesi gerektiğinin" gündeme geldiğini iddia etti.



Özyürek, şöyle devam etti:

"Genel Başkan yardımcılığından istifa etmesi bir partinin iç işleyişidir. Ama önemli olan onun yargılanabilmesi. Bu rüşvet nedeniyle mahkemeye çıkarılması önemlidir. Bunun yolu da Dişli milletvekilliğinden de istifa ettirilecektir ki başbakan bunu sağlamalıdır. Eğer Şaban Dişli'nin yaptığının arkasında değilse, Şaban Dişli'nin bu belgeli rüşvet olayından rahatsız olmuşsa,

onu milletvekilliğinden de istifa ettirmeli ve yargılanmasını sağlamalıdır. Veya TBMM'de AKP'nin de oylarıyla Şaban Dişli'nin dokunulmazlığı kaldırılmalı ve yargılanması sağlanmalıdır. Bu yapılmadan, yani dokunulmazlık zırhından arınarak yargının önüne çıkıp yaptığının hesabını vermeden, belgeli rüşvet olayının hesabını vermeden bu olaydan sıyrılmak mümkün değildir. Yani biz CHP olarak, bu belgeyi gündeme getirmiş ve ısrarlı bir şekilde takip etmiş parti olarak, Şaban Dişli'nin partideki görevinden istifa etmesinden kesinlikle tatmin olmayız. Onun

mutlaka milletvekilliği zırhından arınarak yargılanmasını ve mahkemenin vereceği kararı beklemesinin sağlanmasını isteriz. Kamuoyunu tatmin edecek budur, CHP olarak bizim beklentimiz budur."



-"TOPBAŞ DA İSTİFA ETMELİ"-



Olayda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de sorumluluğu olduğunu ve Başkan Kadir Topbaş'ın Dişli'ye destek olan açıklamalar yaptığını belirten Özyürek, Topbaş'ın da istifa etmesi gerektiğini savundu.

Özyürek, Dişli'nin milletvekilliğinden istifa etmemesi halinde ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dişli'nin dokunulmazlığının kalkması ve yargı önüne çıkması için gerekli girişimde bulunmasını istedi. Özyürek, Dişli'nin dokunulmazlığının kalkması ve yargılanması için CHP olarak gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.



