CHP, istifa eden 119 hâkim ve savcı için devrede



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, aldığı kararlar ve yargıçlara yönelik atamalarıyla tartışılan kurumlardan Hakim ve Savcılar Yüksek kurulu ( HSYK) hakkında Meclis araştırması istedi. TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi veren Dibek, HSYK’nin verdiği kararların toplum vicdanında derin yaralar açtığını söyledi ve “ Son ay içerisinde 119 hakim savcı kendi isteği ile meslekten istifa etmiştir. İstifa eden hakim ve savcılar arasında çok sayıda emekliliği bile gelmemiş hakim savcı bulunmaktadır”Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sınıf arkadaşı Nazım Kaynak’ın Yargıtay, Hüseyin Karakullukçu’nun Danıştay’a başkan seçildiğine dikkat çeken Dibek,” HSYK seçimleri öncesinde Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen listedeki adaylara destek verilmesi istenmiş, ve bu adayların tamamı seçimde HSYK listesine girmiştir”.Önergede dikkat çekilen unsurlar şöyle:-HSYK, Ergenekon sanıklarının tutukluluklarına muhalefet eden 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün’ü sürgün etmiştir.Bununla yetinmeyen HSYK, Deniz Feneri savcılarını görevden almış, ve bilahare Deniz Feneri soruşturmasının tüm tutuklu sanıkları mahkemeler tahliye etmiştir.-Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kurucuları ve yöneticileri de talepleri dahi olmadan HSYK tarafından başka yerlere atanmıştır. Bu çerçevede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev yapan Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hasan Ali Atay, Zekeriya Sevimli, Ahmet Taşyurt, Ruşen Gültekin, Aysel Tezcan ve Remzi Özdemir sürgün edilmiştir. Sürgün edilenler arasındaki Eminağaoğlu ve Sevimli aynı zamanda AKP’nin kapatılması iddianamenin hazırlanmasında çalışmıştı.-HSYK’nın tüm tayinleri göz önünde bulundurulduğunda, siyasal iktidarın taraf olduğu davalarda görev yapan yargıç ve savcıların terfi ettirilerek Mahkeme başkanı ve Başsavcı olarak atandığı, siyasal iktidara aykırı kararlara imza atan yargıç ve savcıların sürgüne tabii tutulduğu çok açıktır.-Bu ve benzeri örnekler göz önünde bulundurulduğunda Yargı Erkinin AKP İktidarının eline geçtiği açıktır. Devletimizin temeli olan güçler ayrılığı ilkesi kalmamıştır. Bu durumun hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine zarar vereceği ve bu zararın asıl mağdurlarının da bağımsız mahkemelerde adalet arayan halkın olacağı ortadadır.