CHP İstanbul'da Sandık Güvenliği ve Kriz Merkezi kurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimde 27 bin 263 sandıkta yaklaşık 200 bin kişiyle sandık güvenliğini sağlamayı hedefliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Oylarımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz. Sizin kullanacağız oylarla bizden çalınmak istenen geleceğimize sahip çıkacağız” dedi.

Seçim tarihi ilan edildikten hemen sonra Sandık Güvenliği ve Kriz Merkezi kuran CHP İstanbul İl Başkanlığı, bir yandan da sandıklarda görev alacakların eğitimlerine devam ediyor. 163 gönüllü çalışana sahip Sandık Güvenliği ve Kriz Merkezi’nde her gün en az 20 kişi dönüşümlü olarak görev yapıyor. Bu birimde her gün yüzlerce sandık sorumlusuyla görüşülüyor ve sandık sorumlularına seçim günü yapacakları görevler hatırlatılıyor. Sandık Güvenliği ve Kriz Merkezi’nde görevliler, vatandaşların seçim süreciyle ilgili soru, talep ve önerilerine de cevap veriyor.

Sandık Güvenliği ve Kriz Merkezi’ne 0 212 706 09 79 numaralı telefon hattından ya da sandik@chpistanbul.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, sandık güvenliğiyle ilgili çalışmalara seçim tarihi ilan edilmeden önce başladıklarını ve 20 Nisan’dan bu yana da çalışmalara hız verdiklerini vurgulayarak sandıklarda yaşanılabilecek olası tüm sorunlara karşı önlem aldıklarını söyledi. Kaftancıoğlu, “Sandık Güvenliği ve Kriz Merkezi’ni kurduk. Bu birimimizde 163 gönüllümüz sabah 10.00’dan akşam 20.00’ye kadar sandık görevlilerin belirlenmesi ve belirlenmiş olan görevlilerin yeninden aranarak görev teyitlerinin yapılmasını sağlıyor. Yine sandık çevresinde görev alacakların eğitim alması yönünde çok erken başlayan çalışmalarımızda da neredeyse sona geldik” dedi.

Seçimde hile yapılabileceğine ilişkin endişesi olan vatandaşlara da seslenen Kaftancıoğlu, “CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbul’da kullanılacak her oya sahip çıkacağız. Sandığa giren her oy girdiği şekilde çıkacak ve doğru bir şekilde sayılacak. Sandığa gitme konusunda bir güvensizlik yaşayan tüm yurttaşlarımıza bir çağrı yapmak isterim. Türkiye’nin kaderi, çocuklarımızın kaderi hepimizin kullanacağı oylarla belirlenecek. Oylarımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz. Sizin kullanacağız oylarla bizden çalınmak istenen geleceğimize sahip çıkacağız” dedi.

Mobil uygulama

CHP’nin seçim günü için mobil bir uygulama da hazırladığını söyleyen Kaftancıoğlu, “Genel merkezimiz tarafından hazırlanan mobil bir uygulama var. Bu sistem sayesinde oy verme işlemlerinin gerçekleştirildiği her binada hazır bulunan bilişim sorumlularımız, mobil uygulama üzerinden sandık sonuçlarının sisteme girişini sağlayacak. Ayrıca bina sorumluları da ıslak imzalı tutanakları CHP İlçe Merkezlerine ulaştırarak kesin sonuçların sisteme girişini yapacak. Böylece gerçek sonuçları kendi sistemimiz üzerinden anbean takip edeceğiz. Olası problemlere çok hızlı bir şekilde müdahale edebileceğiz. Tüm yurttaşlarımızı gönül rahatlığıyla oy kullanma davet ediyorum” dedi. 24 Haziran’da ilk defa oy kullanacak gençlere de çağrı yapan Kaftancıoğlu, “İlk oy hiç unutulmaz ve çok kıymetlidir. Lütfen oyunuzu kullanın. Oy kullanmak sizden oylarınıza sahip çıkmak da bizden” diye konuştu.

“İstanbul’da 27 bin 263 sandık güvencemiz altında”

Seçim ve Sandık Güvenliğinden Sorumlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sandık Güvenliği ve Kriz Merkezimizde çalışan 163 arkadaşımızın yüzde 97’si kadın ve tamamı gönüllü. 27 bin 263 sandık güvencemiz altında. Bu noktada elbette vatandaşlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Oy kullandıkları sandıklarda oy sayımı yapılırken müşahit olarak o süreci takip etmelerini istiyoruz. Ayrıca hangi siyasi tercihte olurlarsa olsunlar seçim günü oy sayımlarını muhakkak takip etsinler. Burada bize destek vermek isterlerse de hattımızı ayarak görev alabilirler. Vatandaşlarımız seçim günüyle ilgili akıllarına takılan tüm sorular için bu hattımızdan bize ulaşabilirler. Seçim günü burada avukat arkadaşlarımız, yaşanabilecek her olası probleme karşı anında müdahale etmek üzere hazır bulunacak. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Hangi siyasi partinin oyu olursa olsun biz hepsine sahip çıkacağız” dedi.