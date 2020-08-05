CHP İstanbul vekili Bekaroğlu'ndan parti kuracağı konuşulan İnce'ye: 'Genel sekreter' olarak Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yakın çevresine parti kuracağı konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, partiden ayrılmaması gerektiğini düşündüğünü ifade ettiği Muharrem İnce'ye, "Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır" diye seslendi.

CHP’liler Muharrem İnce'nin doğrudan bir açıklama yapmadan bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılmasının doğru olmadığı görüşünü savunurken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan bir öneri geldi. Sosyal medya hesabından İnce'nin parti kuracağı iddiaları üzerine açıklama yapan Bekaroğlu, İnce'nin partide kalması gerektiğini söyledi.

"CHP, dostları ile iktidara gelir" diyen Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?' diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır."