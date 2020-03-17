CHP İstanbul İl Başkanlığı parti içi toplantıları askıya aldı; Kaftancıoğlu, 'kriz masası'nı video konferans yoluyla topladı

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il başkan yardımcılarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda CHP’li belediyeler ile ilçe örgütlerinin çalışmaları, parti çalışanlarının ücretli izne ayrılması ve virüsle mücadele kapsamında yapılacaklar planlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla parti içi toplantıların tamamını askıya aldı. Virüsle mücadele kapsamında belediyelerin ve parti örgütlerinin çalışmaları da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantılarla karara bağlanmaya başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün yardımcılarından oluşan kriz masası ile Skype uygulaması üzerinde bir araya geldi. Yaklaşık 30 dakika süren video konferans toplantısında İstanbul’daki CHP’li belediyelerin Koronavirüs salgınıyla ilgili vatandaşa yönelik hizmetleri ve aldıkları tedbirler ile parti örgütlerinin çalışmaları değerlendirildi.

CHP ayrıca İstanbul’daki tüm profesyonel çalışanlarını tedbir amacıyla süresiz olarak ücretli izne gönderdi. Kapalı mekanlarda yüz yüze iletişim yoluyla gerçekleştirilen parti içi toplantıları iptal eden CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu yarın da CHP’li belediye başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelerek süreci değerlendirecek ve planlamaları görüşeceği bildirildi.