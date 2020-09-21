CHP İstanbul İl Başkanlığı Barış Yarkadaş'ın 'oy kaybı' iddiasını yalanladı: Üye sayısı sadece 2020 yılının ilk 9 ayında 14 bin 872 arttı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin İstanbul’da üye sayısının azaldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, ''Cumhuriyet Halk Partisi hakkında kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak, örgütlerimizi itibarsızlaştırmak amacıyla yapılan söz konusu açıklamaların ve haberlerin tümü yalandır'' dedi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de katıldığı bir programda CHP'nin izlediği yolun üyeleri rahatsız ettiğini ifade ederek, 18 ayda 70 bin üyenin partiden istifa ettiğini, bu rakamın toplam üye sayısının yüzde 3.5'una tekabül ettiğini bildirmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Örgütü’nün üye sayısının son 6 yıl boyunca her yıl düzenli olarak artış gösterdiğini; hiçbir yıl bir önceki yılın gerisine düşmediğini belirtti. Açıklamada CHP'nin İstanbul’daki üye sayısının sadece 2020 yılının ilk 9 ayında 14 bin 872 arttığı bilgisine yer verilerek, ''Bu somut gerçeklik kimi nedenlerle gerçekleşen istifalardan çok daha fazla yeni üye katılımı olduğunu göstermektedir'' dendi.

Cumhuriyet Halk Partisi üye sayısının yalnızca niceliksel değil nitelik yönünden de arttırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, ''CHP’ye üye olmak demek kişiye ömür boyu taşımak zorunda kalacağı sorumluluklar yükleyeceği için AKP’nin yaptığı gibi kağıt üzerindeki sahte üyelikler, işe alımlarda zorunlu tutulan üyelik ya da Saray ziyareti garantisiyle üyelik gibi siyasi ahlaktan yoksun bir üyelik anlayışının dışında çalışmalar yapmaktadır'' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada iddialar için "art niyetli ve maksatlı" denildi.