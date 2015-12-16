CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak, işte kulislerde konuşulan adaylar

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, ay sonu yapılacak CHP’nin il kongresi için CHP İstanbul İl Başkanı adaylarının kulislerde konuşulmaya başladığını söyledi. Bayer, kulislerde konuşulan isimleri Kenan Sönmez, Dursun Bulut, Çetin Soysal, Ali Fatinoğlu, Süleyman Çelebi, Müslim Sarı, Cemal Özdemir ve Cemal Canpolat olarak sıraladı.

Yalçın Bayer’in Hürriyet gazetesinin bugünkü (16 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan "Aziz Sancar'ı da istismara başladık!" yazısının ilgili kısmı şöyle:

CHP İstanbul ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra CHP İstanbul İl’de gözler ay sonu yapılacak il kongresine çevrildi.

Kulislerde Kenan Sönmez, Dursun Bulut, Çetin Soysal, Ali Fatinoğlu, Süleyman Çelebi, Müslim Sarı, Cemal Özdemir ve Cemal Canpolat’ın isimleri gündeme getirilirken yeni bir oluşum için gösterilen çabalar dikkat çekiyor. CHP’li milletvekilleri Erdoğan Toprak,Gürsel Tekin ve Engin Altay’ın, 3. bölgeden sorumlu il başkan yardımcısı Oğuz Soydan ismi üzerinde anlaştıkları konuşuluyor.

ESKİ DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in damadı olan Soydan, Karayalçın’dan sonra Kent Koop Başkanlığı sırasında yardımcılığını yapıyordu. İl Başkanlığı için bu kadar çok aday olunca İstanbul’a artık iyice ısınmış olan Murat Karayalçın’ın da ‘Murat Abi’ formülüyle adaylık yarışına katılabileceği iddiaları dikkat çekiyor. CHP kulislerinde İstanbul adayını Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği belirtiliyor.

Cem Boyner’in ismini telaffuz edenleri de izlemek gerekiyor.

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