CHP İstanbul İl Başkanlığı: Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararını kaldıran hakim HSK'ya şikayet edildi; bir dönem AKP'den de aday olmuş

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen takipsizlik kararını kaldıran hakim Turgay Nas hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

Şikayet edilen hakimin geçmiş dönemde AKP'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olmasının altı çizildi. Konu üzerine hazırlanan şikayet dilekçesinde ''Sulh Ceza Hakimi, dosyada zaten var olan ve zaten soruşturulmuş ve de hakkında takipsizlik kararı verilmiş olan bir delile ilişkin olarak, davanın esasına girerek değerlendirmiş, açıkça usule ve yasaya aykırı hareket etmiş ve objektiflikten uzaklaşıp görevinin gereklerine aykırı davranmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin görüntülendiği iddiası ile suçlanan Kaftancıoğlu hakkında ''suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övdüğü'' iddiasıyla savcılıkça soruşturma başlatılmış ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Bu karar, Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimi Tugay Nas tarafından kaldırıldı ve Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hakim AKP'den aday adayı olmuş

Şikayete konu olan hakim Turgay Nas'ın 2014 yılında AKP'den Erzincan Merkez’e bağlı Kavakyolu Belediye Başkan aday adayı ve 2015 yılında Erzincan milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Bu durumun hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürdüğüne dikkat çeken şikayet dilekçesinde, İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun ''hak arama hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin'' kısıtlanmış olduğu belirtildi. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması kararını veren hakim Turgay Nas hakkında gereğinin yapılması talebiyle gerçekleştirilen şikayette hakimin görevini gerektiği gibi özenli yapmadığı ve görevinin gereklerine aykırı davrandığı ifade edildi.

"Kesinleşmiş bir suç yok"

Dilekçede bunların yanı sıra bir kişi hakkında ''suçu ve suçluyu övme'' iddiasıyla dava açılabilmesi için övüldüğü iddia edilen suç ve suçlu hakkında kesinleşmiş hüküm olması gerektiğinin de altı çizildi. Ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu maddenin hakim Turgay Nas tarafından bilinmemesinin mümkün olmayacağı vurgulanan şikayet metninde övüldüğü iddia edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş aleyhine kesinleşmiş bir ceza olmamasına rağmen İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında dava açılmasının hakimin görevini kötüye kullandığının göstergesi olduğu belirtildi.