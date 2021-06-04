CHP İstanbul'dan fotoğraf ve öykü yarışması

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sağlık çalışanlarına ithaf edilen iki yarışma düzenledi. Geçen sene ilki yapılan yarışmanın ikincisi olan ‘’Korona günlerinde umut’’ konulu öykü yarışması için başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2021.

CHP İstanbul tarafından ilk kez düzenlenecek bir diğer yarışma olan ve yine ‘’Korona günlerinde umut’’ konulu Güzel İstanbul fotoğraf yarışması için son fotoğraf yükleme tarihi ise 30 Ağustos 2021.

Öykü yarışmasının detayları

Edebiyat yoluyla pandeminin insanlar üzerinde oluşturduğu etkiyi biraz olsun azaltmak için CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz sene ilki düzenlenen ve şimdi ikincisi düzenlenen "Korona günlerinde umut’’ konulu öykü yarışmasına başvurular başladı.

Sağlık çalışanlarına ithaf edilen yarışmanın son başvuru tarihi 30 Ağustos 2021. Yarışmaya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "'İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar' diyerek başladığımız 2. dönemimizde yaşamımızı devam ettirmemizi sağlayan soyut olgulardan biri ve en önemlilerinden olan umut üzerine duygularımızı, hayallerimizi anlatabilme ve edebiyatımıza nitelikli yapıtlar kazandırmak amacıyla bu yarışmayı tekrar düzenliyoruz. Her insanın iç dünyasının zenginliğinin, kendi başına geçirdiği zamandan hoşnut olmasıyla, becerisinin de kendince anlamlı üretim yapmasıyla doğru orantılıdır. Evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde insanlarla aramıza mesafe koyarken yarına olan umutlarımız artıracak yaratıcılığımızı ortaya çıkaracak, zamanımızı daha eğlenceli daha faydalı hale getirmek için tam da bugünlerde başlamak için…” ifadeleri kullanıldı.

Yarışmacılar öykü yarışmasına iki öyküyle katılabilecekler. Yarışmada dereceye girenler, 25 Ekim 2021 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak. Yarışma sonunda değerlendirme sonucu büyük ödül, 1. 2. ve 3. ye verilecek ödül dışında kurulun önerisi ve seçimiyle başarı ödülleri de verilecek. 1. olan yarışmacıya 5.000 TL+Kitap, 2. olan yarışmacıya 3.000 TL+Kitap, 3. olan yarışmacıya ise 2.000 TL+Kitap verilecektir. İki yarışmacıya ise mansiyon ödülü takdim edilecektir.

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için http://chpoyku.chpistanbul.org/bilgi.pdf adresi ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf yarışmasının detaylaı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, salgın günlerinde artan kaygı ve karamsarlık duygularını Güzel İstanbul’un simgeleri ve fotoğraf sanatıyla unutturmak için de, “Korona günlerinde umut” konulu fotoğraf yarışması düzenledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın pandemi döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ithaf ettiği fotoğraf yarışmasıyla ilgili yapılan açıklamada “Ana eksende amacımız; sosyal sorumluluk ve sanata destek sunmak, Güzel İstanbul’u fotoğraflayan ve bu fotoğraf gönüllerini bir araya getiren bir platform oluşturmak. İnsanların görsel hafızasını ve üretim içgüdüsünü harekete geçirerek geleceğe umutla bakmak. İstanbul denince ilk akla gelen ve İstanbul’un simgesi denebilecek Üsküdar’daki “Kız Kulesi”, Beşiktaş’taki “Ortaköy Camisi ve Boğaz Köprüsü”, Beyoğlu’ndaki “Galata Kulesi” fotoğrafları gibi, her ilçenin güzelliğini ön plana çıkartıp simgesi olabilecek nitelikteki tarih, doğa, insan, hayvan gibi her konudaki fotoğrafı bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca yarışma ‘’Güzel İstanbul’un Simgeleri’’ teması ile renkli yapılacak.

Birinciye 5 bin TL

Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler 30 Ağustos 2021 tarihine kadar fotoğraflarını istanbul@chp.org.tr adresine e-mail yoluyla ulaştırarak yarışmaya katılabilecekler. Yarışma amatör ve profesyonel herkes katılabilmekle birlikte yarışmacılar yarışmaya en fazla 4 fotoğraf ile katılabilecek. Yarışmada dereceye girenler, https://www.chpistanbul.org.tr/ adresinden kamuoyuna duyurulacak. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye 2.000 TL ödül verilecektir. İki yarışmacıya ise mansiyon ödülü takdim edilecek.

Yarışmalarla ilgili ayrıntılı ve detaylı bilgi için http://chpoyku.chpistanbul.org/bilgi.pdf ve http://fotografyarismasi.chpistanbul.org/fotografyarismasi.pdf adreslerini ziyaret edebilirsiniz.