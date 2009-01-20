CHP İstanbul adayını 25 Ocak’ta açıklıyor

CHP İstanbul İl Örgütü’nün 25 Ocak’taki dayanışma yemeğinde İstanbul adayı kamuoyuna açıklanacak.



CHP MYK bu hafta içinde gerçekleştireceği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık başvurusu yapan Ercan Karakaş’la ilgili "Ön raporları" ele alacak. Kılıçdaroğlu’nun "TBMM çalışmalarında partime daha yararlı olurum" açıklamasında bulunması da bu toplantıda değerlendirilecek. MYK’da İstanbul adayının ismi kesin olarak belirlenecek. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın partisinin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci ile Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in "Yeniden" aday olma talepleriyle ilgili kararını da bu MYK’nın ardından vermesi bekleniyor.