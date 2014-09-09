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Politika

'CHP IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona karşı olmaz, gerekirse Erdoğan'la görüşürüz'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, IŞİD'e karşı koalisyon fikrini yorumladı

09 Eylül 2014 15:45

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye'de yerleşen Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı oluşturulacak uluslararası koalisyona Türkiye'nin katılıp katılmayacağına ilişkin olarak “CHP, Türkiye'nin IŞİD karşıtı koalisyona katılmasına karşı çıkmaz” dedi.

Kılıçdaroğlu, bu konunun ele alınacağı bir görüşme için Cumhurbaşkanlığı'ndan davet gelirse, "davete icabet edeceğini" de söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıldönümünde partililer ve basınla yaptığı sohbet toplantısında kendisine bu konuda yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı:

“Ortadoğu'da IŞİD'e karşı uluslararası bir koalisyona Türkiye'nin yer almasına karşı çıkmayız. Türkiye, savunma açısından Batı ittifakının bir parçasıdır.”

 

‘Cumhurbaşkanı'ndan davet gelirse, icabet ederim...’

 

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "savaş hali" dışında görüşme yapmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, IŞİD'e yönelik operasyon ihtimalini de bu kategoriye soktu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu görüşmek üzere davet etmesi üzerine, gidip gitmeyeceği yolundaki bir soruya, "Bu konuda karar alınması söz konusuyla, ve karar konusunda ana muhalefetin görüşü isteniyorsa, elbette ben icabet ederim" diyerek, Erdoğan'la bu konuyla sınırlı olarak görüşebileceğini açıkladı.

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