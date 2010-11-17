-CHP İŞBİRLİĞİNE HAZIR ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, BDP'nin ''sol blok'' önerisi konusunda, ''Ülkedeki eşitsizlikleri giderecek bütün parti ve görüşlerle işbirliği yaparız'' dedi. CHP'deki siyasi partilerarası bayramlaşmada BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, CHP'ye yönelik ''sol blok'' oluşturma önerisi gündeme geldi. BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, basın mensuplarının soruları üzerine, partilerinin kuruluşundan beri Türkiye'deki demokrasi güçlerinin bir arada olmasını arzu ettiğini söyledi. Bunun bir çatı altında olabileceği gibi demokratik işbirliği şeklinde de gerçekleşebileceğini ifade eden Özçelik, bu nedenle bütün sivil toplum örgütleri ve demokrasiyi savunan tüm siyasi partilerle iyi ilişkiler kurduklarını belirtti. Özçelik, şöyle konuştu: ''Bu genel politikamızın bir yaklaşımıdır. Özel bir durum değildir. Biz zaten birçok partiyle görüşüyoruz. Yani demokratik işbirliklerini geliştirmek üzere seçimlerde güç birliği yapmak, yaşamın her alanında demokrasiyi savunmak, eşitliği, özgürlüğü birlikte savunmak üzere çeşitli temaslarımız her zaman var. Bağlarımızı koparmadık. Bugüne kadar CHP ile olmamıştı malum yaklaşımlarından dolayı. CHP'deki bu değişim dönüşümün, CHP'yi gerçek evrensel sosyal demokrat parti çizgisine getireceği umudunu taşıyoruz. İlişkilerimizin çok daha sağlıklı bir raya oturacağına inanıyoruz.'' CHP Genel Sekreteri Batum da CHP'nin düşüncelerinde bir kopukluk olmadığını, belki daha önceki eksikliğin bunları ortaya koymada yaşanan kopukluktan kaynaklandığını söyledi. Türkiye'de gerçek anlamda demokratik, emeğin hakları dahil sosyal hakları savunan, gerçek anlamda hukukun üstünlüğüne dayanan bir cumhuriyetin yeni baştan oluşturulması gerektiğini vurgulayan Batum, çünkü cumhuriyetin bu yönlerinin törpülendiğini savundu. Şu anda hakların törpülendiği bir demokrasi anlayışıyla karşı karşıya bulunulduğunu dile getiren Batum, bunları yeni baştan oluşturacak, bütün partilerle işbirliği yapmak durumunda olduklarını ifade etti. ''Eskiden yapılıyordu, yapılmıyordu'' tartışmasını bir kenara bırakmak gerektiği, önemli olanın bu ilkenin ortaya konulmasından geçtiğini belirten Batum, ''Ülkedeki eşitsizlikleri giderecek bütün parti ve görüşlerle işbirliği yaparız'' dedi. Batum, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin, ''BDP önce solcu olsun, sonra konuşalım'' ifadelerinin hatırlatılması üzerine, İnce'nin kişisel olarak tereddütleri olabileceğini, bunları yapacağı görüşmelerle açıklığa kavuşturabileceğini söyledi. Süheyl Batum, ''Amacımız, bu ilkeleri savunanlarla birlikte olarak gençlerimize, çoluk çocuğumuza çok daha iyi bir Türkiye bırakmak'' diye konuştu.