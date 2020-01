CHP, "İş Bankası'ndan pay alıyor muyuz?" diye sordu, bakan, "Benim bilmem mümkün değil" dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden bütçe maratonunda kafalarda soru işaretine neden olan “CHP İş Bankası gelirlerinden pay alıyor mu” konusunda hükümet yetkililerini sıkıştırdı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçtiğimiz yılki bütçede bu konuyu sordukları Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in çok fazla bilgi vermediğini, Başbakan Binali Yıldırım’a da önerge vererek sorduğunu anlattı. “Cumhuriyet Halk Partisine bu konuda bir para geliyor mu?” diye sorduk. Atatürk’ün ‘Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Türk Dil Kurumuna tahsis edilecektir” vasiyetine dikkat çeken Bekaroğlu, “Bu yalanı lütfen düzeltelim arkadaşlar, siyaseti yapalım ama bu yalanların üzerine kurmayalım derim” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CHP’lilerin konunun açıklığa kavuşması ısrarı üzerine Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun Atatürk’ün mirasından dolayı elde etmesi gereken gelirlerin kurum hesaplarına düzenli olarak yatırıldığı bilgisini verdi ve “İş Bankasıyla Cumhuriyet Halk Partisinin bir gelir ilişkisi var mı; bunu benim bilmem mümkün değil. Bu, bankaların ticaret sırları dolayısıyla doğrusu çok sorduğumuz bir şey de değil.

CHP’li Temizel, bakanı düzeltti

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, başbakan yardımcısı Fikri Işık’ın “ Cumhuriyet Halk Partisi birkaç defa bu gelirlerin kendilerine verilmesine yönelik birtakım girişimlerde bulunmuş “değerlendirmesi üzerine “Cumhuriyet Halk Partisinin hisselerinin yönetimiyle ilgili olarak açmış oldukları dava, sadece vasiyete uygun olarak onların kullanılmasından kuşkulanılması nedeniyle oldu. Yeni kurulan kurumların Dil ve Tarih Kurumunun yapısını bozduğu düşünüldü. Sonuç olarak yargı karar verdi, yargıya karşı saygılı olunduğu için de aynı şekilde uygulamaya devam edildi” açıklaması yaptı,

Bütçe Komisyonu’nda İş Bankası polemiğine ilişkin konuşmalar şöyle.



BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK: burada tabii, bu cümleyi kullandıktan sonra Sayın Mehmet Bekaroğlu’nun bir ifadesi vardı, ona belki kısaca değinmek durumundayım. “Şu anda, Cumhuriyet Halk Partisi İş Bankasının gelirlerinden pay alıyor mu? Bunu lütfen söyleyin.” dedi. Tabii, şunu net olarak ifade ediyorum: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun Atatürk’ün mirasından dolayı elde etmesi gereken gelirler kurumlarımızın hesabına düzenli olarak yatırılıyor. Bunun dışında, İş Bankasıyla Cumhuriyet Halk Partisinin bir gelir ilişkisi var mı; bunu benim bilmem mümkün değil. Bu, bankaların ticaret sırları dolayısıyla doğrusu çok sorduğumuz bir şey de değil. Burada bizim yapacağımız tek şey, Cumhuriyet Halk Partisinin beyanlarına itibar etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi “Bizim böyle bir gelirimiz yok.” diyorsa bu, bizim için doğrudur, makbul bir açıklamadır. Belki burada şunu söylemekte fayda var: Cumhuriyet Halk Partisi birkaç defa bu gelirlerin kendilerine verilmesine yönelik birtakım girişimlerde bulunmuş. 1966 yılında böyle bir mahkeme süreci olmuş, mahkeme reddetmiş. 1973 yılında Atatürk‟ün kurduğu kurumlar olmaktan çıktıkları savıyla kurumlara karşı bir dava açılmış, bu da reddedilmiş. Yine, aynı şekilde özellikle 1977 ve 1978 yılı gelirlerini kurumlara vermemekte ısrar etmesi üzerine bu defa kurumlarımız tarafından dava açılmış ve kazanılmış. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ĠĢ Bankasına gönderilen 1993 tarihli talimatla gelirin kurumlara ödenmemesi talep edilmiş ve yine kurum tarafından açılan dava sonucunda bu da reddedilmiş. Aslında, bunun gibi pek çok girişim olmuş ama sonuçta, bugüne kadar, Atatürk‟ün vasiyeti doğrultusunda bu bankanın temettü gelirlerinin Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna eşit olarak verilmesi konusunda bugüne kadar farklı hiçbir uygulama olmamış. Bunu özellikle kamuoyunun ve sizin bilginize sunmak istedim.



ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) –Son sözü bütçeyle ilgili Genel Kurul söyleyecek ama burada zorunlu olarak iki konuya açıklık getirmek zorundayım. İş Bankası hisselerinin mülkiyetinin yani sahipliğinin Cumhuriyet Halk Partisine, nemalarının da tamamının Dil ve Tarih Kurumuna bırakılmasıyla ilgili Mustafa Kemal Atatürk vasiyeti şimdiye kadar koşulsuz olarak uygulandı. Siz “Cumhuriyet Halk Partililer bunu söylüyorlarsa bizim için sorun bitmiştir.” dediniz, teşekkür ederiz. Ben Cumhuriyet Halk Partili birisi olmanın da ötesi daha önce BDDK Başkanlığı yapmış, dolayısıyla bu konuyu çok yakından bilen bir insan olarak bir daha söylüyorum, bundan sonraki Bütçe Komisyonu tartışmalarına İŞ bankasından da bir belge alarak getireceğim. O belgenin de ilgili kurumlar tarafından incelenmesini de sağlayacağım, böylece bu işi tamamen kapatmış olacağız. Cumhuriyet Halk Partisinin hisselerinin yönetimiyle ilgili olarak açmış oldukları dava, sadece vasiyete uygun olarak onların kullanılmasından kuşkulanılması nedeniyle oldu. Yeni kurulan kurumların Dil ve Tarih Kurumunun yapısını bozduğu düşünüldü. Sonuç olarak yargı karar verdi, yargıya karşı saygılı olunduğu için de aynı şekilde uygulamaya devam edildi.



Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuyla ilgili birkaç cümle edeyim. Geçen sene bütçe görüşmelerinde de tartışılan, kamuda, her tarafta , sosyal medyada konuşulan, tartışılan bir konu var. Bu konuyu bu bütçe vesilesiyle bir daha açıklığa kavuşturmakta fayda var. Biliyorsunuz, bir şehir efsanesi olarak dolaşır. “Bankası olan parti Cumhuriyet Halk Partisi. İş Bankasının sahibidir, milyonlarca lira para alır. Bu paraları ne yapar? İşte, tamam, Hükûmet seçimlerde, referandumda, her yerde kamu kaynaklarını, devletin uçağını, arabasını filan, belediyelerin imkânlarını kullanıyor ama CHP’nin de bankası var, o da bankanın imkânlarını kullanıyor.” diye bir şehir efsanesi var. Bunun böyle olmadığını yetkililer, bakanlar, herkes biliyor. Böyle olmasına rağmen ısrarla bu yalanı… “Yalan” kelimesini kullanmak istemiyordum ama Sayın Maliye Bakanı ısrarla arkadaşları, muhalefeti yalancılıkla suçladığı için ben de burada kullanacağım bu kelimeyi.



BAŞKAN – Maliye Bakanımız yok burada. Lütfen...



MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Maliye Bakanımız yok ama “Hükûmet temsil ediyor.” diyorsunuz ya siz. Bir bakan gidince öbür bakan Hükûmeti temsil ediyor.

BAŞKAN – Olabilir ama Maliye Bakanının şahsında konuştunuz, “Hükûmet” diye hitap etseniz olurdu.



MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Evet, bu yalan ısrarla sürdürülüyor. Geçen sene, bunun açıklanması için, açıklığa kavuşması için burada tartıştık. Sayın Tuğrul Türkeş o zaman Başbakan Yardımcısı olarak gelmişti. Çok fazla bir bilgi verilmedi ve o günlerde Sayın Başbakan Binali Yıldırım Bey’e bir soru önergesiyle sordum. Yani “Türkiye Cumhuriyeti İş Bankasının ortaklık yapısı bilindiği gibi, İş Bankası Sandık Vakfının yüzde 40,2 5; Atatürk’ün vasiyetiyle Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği hisseler var, yüzde 28,09 ve halka açık yüzde 31,66. Buradan Cumhuriyet Halk Partisine ne geliyor, ne oluyor bu paralar? Niye bu şehir efsanesi dolaşıyor?” diye sormuştum. Geçen sene 11 Aralıkta sormuştum, çok hızlı bir şekilde, sağ olsun, Başbakan Yardımcısı 3 Ocakta Başbakan adına cevap verdi. Bu cevabı okuyorum arkadaşlar, not edin ve gerçekten bu yalanı her yerde düzeltin.

Diyor ki: “Bakanlığımızın sorumluluğundaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan alınan bilgilere göre, Atatürk‟ün vasiyeti doğrultusunda -2012 ve 2016‟yı veriyor- 2012 ve 2016 yılları arasında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna isabet eden hisse gelirleri aşağıda gösterilmiştir: 2012’de 76 milyon 427 bin, 05/07/2013‟te hesaba geçmiş; 2013‟te 66 milyon 233 bin; 2014‟te 83 milyon 569 bin; 2015‟te 92 milyon 11 bin.” Bu şekilde devam ediyor. 2016 henüz geçmedi diye… 2012 ile 2015‟te toplam 321 milyon 238 bin 286 lira aktarılmış.

Devam ediyor Sayın Başbakan Yardımcısı Başbakan adına: “Türkiye İş Bankasının yüzde 28,08‟lik hissesiyle ortağı olan… Mustafa Kemal Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlemiş olduğu 05/06/1938 Pazartesi tarihli vasiyetnamesi, Ankara III. Sulh Hukuk Mahkemesinin çıkarmış olduğu vasiyet suretinin 6‟ncı maddesinde „Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Türk Dil Kurumuna tahsis edilecektir.‟ şeklindedir. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi aracılığıyla Türkiye ĠĢ Bankasının gelirlerinden Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna her yıl eşit miktarda pay ayrılmaktadır.”

“Cumhuriyet Halk Partisine bu konuda bir para geliyor mu?” diye sorduk. Onu bilmiyoruz. Yani çok ayıp. Diyor ki: “Atatürk’ün bu vasiyetiyle şu kadar para geliyor ve bu para yarı yarıya paylaştırılıyor.” Ondan sonra, CHP bir para alıyor mu? Yani Atatürk çok açık bir şekilde belirtmiş: “Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Türk Dil Kurumuna tahsis edilecektir.” Atatürk bunu söylemiş. Nereden geliyor CHP‟ye? Ya, bu yalanı lütfen düzeltelim arkadaşlar, siyaseti yapalım ama bu yalanların üzerine kurmayalım derim.CHP, bu yılki bütçe görüşmelerinde ‘CHP İş Bankası gelirlerinden pay alıyor mu” diye bastırdı; Başbakan Yardımcısı ‘Benim bilmem mümkün değil” dedi.