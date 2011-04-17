CHP, İlhan Cihaner'i Denizli'den aday gösterdi

T24 - YSK’nın, “Daha önce yaptığınız bildirim doğrultusunda Denizli 2’nci sırada kontenjan kullanmalısınız” uyarısı üzerine CHP, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’i buradan milletvekili adayı gösterdi.

Karar YSK’ya bildirildi. Cihaner, adaylığından önce yaptığı açıklamada CHP’ye destek istemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’i Denizli 2’nci sıradan milletvekili adayı olarak gösterdi. Karar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirildi.

CHP’nin 11 Nisan’da YSK’ya verdiği listede, kontenjan adayı gösterileceği söylenen Denizli 2’nci sıra için, ön seçimden 2’nci çıkan Melike Basmacı Kayhan’a yer vermişti. Ancak YSK’nın, “Daha önce yaptığınız bildirim doğrultusunda Denizli 2’nci sırada önseçime girmeyen bir ismi, yani kontenjan adayı kullanmalısınız” uyarısı üzerine Kılıçdaroğlu ve ekibi, Cihaner seçeneğini yürürlüğe koydu. Alınan karar doğrultusunda Cihaner’in ismi dün akşam saatlerinde YSK’ya bildirildi.



Kontenjanların itirazı

Eski genel sekreterlerden Adnan Keskin birinci olduğu önseçimlerde 2’nci sıraya kontenjan adayı göstereceğini belirtmesine rağmen bu hakkını kullanmayarak ön seçim sıralamasını tercih eden CHP’nin kararına kontenjan adaylarından Mehmet Kocabatmaz ve partili Yılmaz Emik itiraz etmişti.



Yeni sıralama

CHP Denizli milletvekili aday sıralaması şöyle oluştu: Adnan Keskin (avukat), İlhan Cihaner (savcı), Melike Basmacı Kayhan (mühendis), Adil Demir (avukat), Kazım Arslan (avukat), Huriye Çağlayan (avukat) ve Ali Kavak (avukat).

Cihaner’in kontenjan adayı gösterilmesiyle 7’nci sıradaki avukat Gülizar Biçer Karaca liste dışı kaldı. Ayrıca sıralamada bir basamak düşen adaylar da YSK kararına tepki gösterdi. 3’üncü sıraya düşen Melike Basmacı Kayhan, “YSK kararını doğru bulmuyorum” dedi. 4’üncü sıraya inen Denizli Barosu eski Başkanı Adil Demir de, “YSK demokrasiyi katletmiştir” diye konuştu. 5’inci sıraya düşen avukat Kazım Arslan, kararın Denizli’ye yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.



Cihaner’i kucaklarlar

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Star TV’de Uğur Dündar’a, Cihaner’le ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Başvurularla ilgili kamuoyu yoklamaları yaptık. Sonuçları da gecikerek geliyor. Normal süreçte adaylığı olmadı, kontenjandan oldu. Bizim için çok güzel. Örgüte de sorduk; ‘olabilir’ dediler. Denizlililer de Cihaner’i kucaklarlar.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’den de, “Sayın Cihaner’in aday gösterilmemesi sonrasında CHP tabanından ‘eleştirel’ tepkiler gelmişti. Bu tepkilere kulak verdik. YSK böyle bir karar alınca ve il örgütünün de olumlu yaklaşımı üzerine Cihaner’i Denizli adaylarımızdan biri yaptık” açıklaması geldi.



Vali, Gaziantep’e

CHP, eski Genel Sekreter Önder Sav’la genel merkezdeki makamındaki görüşmeyle tanınan eski Bolu Valisi Ali Serindağ’ı da Gaziantep 2’nci sıra kontenjan adayı olarak YSK’ya bildirdi. Sav ve Serindağ görüşmesinin basına yansıması “Telekulak” iddialarına neden olmuştu. CHP, Çorum 2’nci sıradan kontenjan adayı olarak işadamı Sait Börekçi’yi gösterdi.



