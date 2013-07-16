'CHP ile MHP yerel seçimde ittifak yapacak'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), tatile girmiş olsa da, siyaset kulislerindeki hareketlilik yaz aylarında da devam edecek gibi görünüyor. Kulislerde, 2014 martında yapılacak yerel seçimlerde CHP ve MHP’nin koalisyon yapılacağı konuşuluyor. Bu süreçte son olarak, İstanbul ve İzmir’de CHP, Ankara’da ise MHP adayının desteklenmesi konusunda iki parti arasında görüş birliğine varıldığı konuşulmaya başlandı. Taraf gazetesinden Hüseyin Özay’ın haberine göre, bu ittifak gerçekleşirse, AKP hem İstanbul’u hem de Ankara’yı kaybetmiş olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da, son dönem AKP tabanına yaptığı, “Türk bayrağı asın” çağrılarının temelinde, CHP ile MHP arasındaki ittifak korkusunun yattığı öne sürüldü.

Anayasa tartışması gün yüzüne çıkardı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yeni anayasa çalışmalarında üzerinde uzlaşılan 48 maddeyi yasalaştıralım” önerisine karşı “Uzlaşılan maddeler seçimden sonraya bırakılsın” demesine AKP’den gelen sert tepki, iki parti arasındaki çekişmenin su yüzüne çıkmasına neden oldu. AKP, Bahçeli’nin açıklamalarını yerel seçimlerde CHP ile işbirliğine sıcak baktığı şeklinde yorumladı. Ve bu nedenle Devlet Bahçeli’ye Anayasa paketini gerekçe göstererek ağır eleştirilerde bulundu.

İstanbul ve İzmir CHP'ye, Ankara MHP'ye

Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, AKP’nin MHP liderine sert tepki göstermesinin perde arkasında yerel seçimlerde MHP ile CHP’nin işbirliği yapmasından duyulan korku yatıyor. Hatta, Ankara’da, İstanbul ve İzmir’i CHP’nin, Ankara’yı da MHP’nin alması konusunda iki partinin anlaştığı konuşuluyor. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde, İstanbul’da, AKP’nin oyu yüzde 44 düzeyine çıkarken, CHP yüzde 37.6, MHP’de yüzde 5 oy aldı. AKP’nin oylarında yaşanacak olası bir erime ile birlikte iki partinin İstanbul’da AKP’ye geçeceği tahmin ediliyor. İzmir de, CHP’nin ezici üstünlüğü bulunuyor. Bu ilde ise, MHP’nin CHP adayını desteklemesi söz konusu olacak. Ankara da, ise AKP’nin yüzde 38’lik, CHP’nin yüzde 31’lik ve MHP’nin de yüzde 26’lık oyu bulunuyor. Bu ilde ise, MHP adayının destekleneceği konuşuluyor. Böylece, koalisyon senaryosu tutarsa, AKP hem İstanbul’u hem de Ankara’yı kaybetmiş olacak.

Adaylar her iki seçmene hitap edecek

CHP ve MHP yönetiminin, yerel seçimlerde bir koalisyon konusunda görüşme yapmadığı belirtildi. Ancak tabanda birçok il ve ilçede, her iki partinin yöneticilerinin, yerel seçimlerde işbirliği konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Adayların ise, her iki partinin tabanına hitap edecek en azından, tepki görmeyecek isimlerden oluşacağı da kaydedildi.